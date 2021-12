Mais de 100 cidades cearenses registram chuva nesta sexta (31); veja previsão para o fim de semana

Os cearenses vivenciam a virada de ano em condições amenas nesta sexta-feira (31) com registro de chuva em 109 dos 114 municípios monitorados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) até o início da noite.

No Estado, desde à meia-noite choveu 8 mm. Em alguns municípios, no entanto, o acumulado passou de 100 mm: Barro (121.4), Aurora (115), Juazeiro do Norte (103) e Senador Pompeu (102.2). Os dados foram atualizados às 16h50 e podem se alterar conforme novas precipitações.

Para a noite do Réveillon em Fortaleza, a previsão da Funceme aponta céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva. O Ceará deve ter o céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva.

Já para o primeiro dia do ano, neste sábado (1º) os cearenses devem ter céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva.

Já o domingo (2) deve ser de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva em todo o Estado.

Como foram as chuvas em 2021

O Ceará teve cidades com mais de 1.500 milímetros de chuva acumulado ao longo de 2021, e outras cujo volume observado não chegou a 300 milímetros no ano.

O Estado não possui uma homogeneidade quando se refere a pluviometria. São regiões com chuvas dentro da média, outras com precipitações abaixo e, em algumas localidades, pluviometria com volumes consideráveis.

