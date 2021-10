Linha Corujão/Caça e Pesca/Praia do Futuro volta a circular em Fortaleza, após denúncia do Decon

A linha 054 (Corujão/Caça e Pesca/Praia do Futuro) voltou a circular em Fortaleza na madrugada desta sexta-feira (1º), após denúncia do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon). Ela havia sido retirada de circulação por causa da pandemia de Covid-19.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o objetivo do retorno é evitar que moradores da Praia do Futuro e Caça e Pesca sejam prejudicados pela ausência do serviço.

Reclamação

O órgão afirmou que recebeu uma denúncia de um consumidor de que a linha 054, mesmo após a diminuição de casos da doença causada pelo Coronavírus e aumento da porcentagem da população vacinada, não havia sido recolocada.

Por essa razão, o Decon acionou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) para resolver a questão de forma consensual.

Em resposta, o Sindiônibus informou ao Decon que encaminhou à Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) o prolongamento da operação da linha 920 (Papicu/Caça e Pesca), além do acréscimo de mais duas partidas saindo do Terminal do Papicu (às 00h40 e às 1h) com destino ao final da linha. O pedido foi atendido.

Objetivo

Segundo o secretário-executivo do Decon, promotor de Justiça Hugo Vasconcelos Xerez, o órgão visa que a demanda trazida pelo consumidor seja atendida sempre da maneira mais rápida possível.

"A partir da denúncia, é feito um processo de triagem no setor de atendimento para saber o direcionamento, se aquela reclamação vai gerar a abertura de um processo administrativo ou se vai ser solucionada através do atendimento preliminar junto ao fornecedor. No presente caso, a demanda foi solucionada através de uma ação coordenada entre o Decon, o Sindiônibus e a Etufor”, explicou.