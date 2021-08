Le’Loyn Parfums inaugura filial no Iguatemi com descontos de até 50%

Com quase um ano de atuação no mercado da perfumaria seletiva no Brasil, a Le’Loyn Parfums inaugura sua primeira loja de shopping. O Iguatemi Fortaleza foi escolhido para receber as fragrâncias internacionais mais vendidas no mundo e também as marcas de nicho que só a gigante cearense tem concessão de vendas. A partir de hoje (13), até domingo (15), a marca irá promover descontos entre 10% e 50% em milhares de produtos. Os itens em promoção estarão disponíveis também na Maison da marca, localizada na rua Leonardo Mota, 2450.

Entre as promoções disponíveis estão produtos como Ferrari Forte, Montblanc Emblem, Loewe Origami, 212 VIP Men e outros. O catálogo de preços dos perfumes varia de R$ 24,90 até R$ 10 mil.

A Le’Loyn do Iguatemi é a maior perfumaria do shopping. Isso se deve pelo amplo mix de produtos que a marca detém. É a única do Norte e Nordeste a comercializar as fragrâncias, Creed, Amouage, Memo, Xerjoff, Etro, Loewe e Sisley. Para se ter noção da importância dessas fragrâncias em terras cearenses, é importante conhecer a história e origem de cada uma.

Creed

Excelência desde 1760, passada de pai para filho por sete gerações desde a sua fundação. Hoje, Olivier Creed e seu filho Erwin Creed carregam a arte de criar perfumes viajando pelo mundo em busca dos ingredientes naturais mais puros e raros para compor as fragrâncias únicas de Creed. Histórias contadas dentro de um frasco. Creed traz a exclusividade e a excelência adorada pelos famosos, que surpreende e encanta os gostos mais refinados do mundo.

Amouage

Amouage é uma casa de fragrâncias de luxo internacional, conhecida por criar alguns dos perfumes mais finos do mundo. Fundada no Sultanato de Omã em 1983 para ser “O Presente dos Reis”, a Casa redefiniu a arte da perfumaria árabe e conquistou uma reputação global por trazer modernidade inovadora e verdadeira arte a todas as suas criações.

Xerjoff

A marca Xerjoff foi lançada por Sergio Momo com o objetivo de combinar os materiais mais luxuosos para complementar os estilos de vida globais mais afluentes através da combinação de artesanato do velho mundo, matérias-primas raras e uma sensibilidade artística contemporânea.

Legenda: Interior da nova loja do Shopping Iguatemi Foto: Divulgação

A Le’Loyn Parfums do shopping Iguatemi tem um ambiente dedicado para a história do Authentic Lux, onde os clientes podem ter a experiência de sentir a projeção de cada fragrância comercializada no espaço exclusivo de nicho.

Com a vertente de oferecer o que existe de melhor no mundo da perfumaria, a empresa vem se destacando mundo afora, e foi escolhida pelos principais importadores como a porta de lançamentos de fragrâncias de grande relevância mundial. Bvlgari, Cartier, Tommy Hilfiger, Carolina Herrera, Paco Rabanne e Jean Paul Gaultier estão desembarcando com seus principais lançamentos na loja.

“É a única loja do Norte e Nordeste que foi credenciada pela Casa Creed para comercializar as fragrâncias da marca”, destaca Iuri Lamartine, diretor de marketing da Le’Loyn. A empresa possui exclusividade de venda das marcas Amouage, Memo, Xerjoff, Entro, Loewe e Sisley nas regiões Norte e Nordeste.

Lamartine complementa que os bons resultados da empresa cearense estão sendo reconhecidos pelas marcas estrangeiras, que seguem com investimento crescente no Ceará. “Fomos escolhidos pelos principais fornecedores como a porta de lançamento das fragrâncias importadas neste segundo semestre.”

Legenda: A empresa trabalha com marcas internacionais exclusivas Foto: Divulgação

Até o fim do ano, a meta da Le’Loyn Parfums é seguir investindo em trazer marcas exclusivas para os consumidores cearenses. Desde o início de agosto, inclusive, produtos de Memo e Xerjoff passaram a compor o leque de opções da perfumaria.

Além do catálogo de perfumes, a Le’Loyn trabalha com produtos de maquiagem e tratamentos de beleza diversos.

Confira algumas promoções disponíveis durante o período:

Ferrari Forte 125ml de: R$345,00 por R$219,00

Montblanc Emblem 100ml de: R$629,00 por R$399,00

Animale For Men 100ml de: R$402,00 por R$349,00

Loewe Origami 50ml de: R$699,00 por R$ 419,40

Cabotine 50ml de: R$279,90 por R$ 229,90

Polo Ralph Lauren Blue 75ml de: R$469,00 por R$ 374,00

212 VIP Men 200ml de: R$ 719,00 por R$ 599,00

Ferrari Red 75ml de: R$ 269,00 por R$ 214,00

Nina Ricci Les Sorbets de Bella 80ml de R$ 429,00 por R$ 279,00

Loewe Solo 125ml de R$ 875,00 por R$ 525,00

Serviço

Promoção na Le’Loyn Parfums

A partir de hoje (13), até domingo (15)

Promoções de 10% a 50% em todas as lojas da marca

Instagram: @leloynparfums

Whatsapp: (85) 9 8609 8272

Loja Iguatemi: Le´Loyn Iguatemi, Piso L1, próxima a Zara

Sede: Le´Loyn Maison, Rua Leonardo Mota, 2450

Portal: leloynparfums.com.br

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza