Laboratório disponibiliza teste para identificar anticorpos contra novo coronavírus

Voltado para avaliar o desenvolvimento de anticorpos no organismo em pacientes vacinados ou que já foram infectados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), o exame de Anticorpos Neutralizantes, realizado pelo laboratório Gaspar Viana, pesquisa anticorpos específicos que impedem a ação do vírus no organismo. A coleta para o exame é recomendada a partir do 21º dia após a vacinação ou infecção pelo vírus.

“É importante para o paciente saber que seu organismo está criando anticorpos, que o organismo está reagindo à infecção. Ele pode continuar mantendo os cuidados, se alimentando bem e sabendo que seu organismo de alguma forma está reagindo ao vírus”, explica Rômulo Reis, gerente técnico do laboratório. O resultado do exame é entregue um dia após a coleta.

Por meio do método utilizado pelo laboratório, o teste realiza a detecção de anticorpos para qualquer variante do vírus. Além disso, o método é aplicável para análise da resposta imunológica das diversas vacinas disponíveis atualmente.

Outros testes

Além do teste de Anticorpos Neutralizantes, o Laboratório Gaspar Viana também realiza o RT-PCR e a Pesquisa de Antígeno, que identificam a presença do vírus no organismo e devem ser feitos nos primeiros dias de sintomas. “Temos os testes de anticorpos IgM, IgA e IgG, que identificam se o organismo humano está produzindo anticorpos contra o vírus. Geralmente, devem ser realizados após o oitavo dia de infecção”, explica Rômulo Reis.

Serviço:

Testes no Laboratório Gaspar Viana

Instagram: @labgasparviana

Contato: (85) 3048-4848 / Whatsapp: (85) 98869-1171 / sac@gasparviana.com.br

Endereço: Av. Tristão Gonçalves, 1409 - Benfica