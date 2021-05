Laboratório disponibiliza drive-thru com vacina da gripe

Carlos Ribeiro Vacinas inaugurou serviço drive-thru neste mês de maio exclusivamente para a vacinação contra a gripe. A estrutura foi montada na Avenida Dom Luís, 1108, na intenção de proporcionar um espaço cômodo e seguro para os interessados garantirem sua imunização.

Emanuel Pessoa, diretor-geral do laboratório, explica que a vacinação é realizada no interior dos veículos, sem que a pessoa precise descer do carro. “É prático e muito rápido. Temos uma equipe a postos para receber o cliente e dar as orientações necessárias sobre o procedimento. Tudo com muita segurança, distanciamento e comodidade”, explica. O serviço drive-thru funciona diariamente, das 8h às 17h.

Além da comodidade do drive-thru, o laboratório disponibiliza o serviço da vacina em domicílio com agendamento pelo WhatsApp (85) 99961.7358. “Esse serviço domiciliar também pode ser acionado pelas empresas ou até pelo condomínio. Uma forma ainda mais prática e segura de levar a imunização para os interessados”, acrescenta Emanuel Pessoa.

A especialista em Saúde Pública e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Anielle Lucena, explica que a vacina disponível no drive-thru é a tetravalente, uma das mais eficazes no combate ao vírus Influenza, causador da gripe. “A composição da vacina oferecida pelos laboratórios particulares é a principal diferença da vacina disponível pela rede pública. Enquanto a vacina do posto de saúde é a trivalente (tem a cobertura para três cepas do vírus que causa a gripe), a vacina da rede particular tem proteção contra quatro versões do vírus. Logo, protege mais”, alerta a Anielle Lucena.

Vacinação

De acordo com orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é a de que o indivíduo deve ser vacinado anualmente devido à constante mutação do vírus. “A vacina é produzida de acordo com as cepas de vírus da gripe que estão circulando nos hemisférios norte e sul. Isso torna necessária a vacinação anual, sendo a melhor forma de prevenir a doença”.

Vacina da gripe pode estar associada à redução de riscos de Covid

Apesar da vacina contra gripe não prevenir contra a Covid-19, uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, sugere que o imunizante pode estar associado a algum nível de proteção contra o coronavírus. No estudo, pessoas que tomaram a vacina contra gripe apresentaram um risco 24% menor de serem infectadas pelo novo coronavírus.

Os pesquisadores analisaram registros médicos de mais de 27 mil pacientes submetidos a testes para diagnóstico de Covid-19 em julho de 2020. Vale ressaltar que foi um estudo retrospectivo observacional, logo, ainda não é possível confirmar uma relação de causa e consequência entre a vacina da gripe e a redução do risco de Covid-19.

Quem deve tomar a vacina?

A vacina contra gripe é indicada para todas as pessoas a partir de 6 meses de vida, principalmente aquelas com maior risco para infecções respiratórias, que podem ter complicações e a forma grave da doença, incluindo gestantes e mulheres que estão amamentando. Ela não é indicada para pessoas com alergia grave (anafilaxia) a algum componente da vacina ou que apresentou alergia ao tomar a dose anterior.

Serviço

Drive-thru Carlos Ribeiro Vacinas

Horário de funcionamento: Diariamente, das 8h às 17h.

Valor: R$ 85,00 em até 6x sem juros.

Local: Av. Dom Luís, 1108 (ao lado do McDonald’s)

Central de Atendimento 0800 777 7358

WhatsApp: (85) 99961-7358