Jorge Grimberg discute moda em palestra online gratuita realizada pela Unifor

Pensar a moda e observar oportunidades do mercado. Com esse foco, o projeto Expresso 21, desenvolvido pela Universidade de Fortaleza (Unifor), realiza amanhã (06) a master class “Por que estudar Design de Moda”, com o jornalista, comunicador e consultor de moda Jorge Grimberg. O evento ocorre de forma on-line, por meio da plataforma do evento, a partir das 18 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no portal do Expresso 21.

Com passagem em diversos veículos jornalísticos, Jorge Grimberg já atuou como correspondente em publicações como Vogue. Em seu perfil no Instagram (@jorgegrimberg), o escritor realiza publicações que buscam estimular uma reflexão sobre o mundo da moda, seja por meio de análises sobre tendências atuais ou acontecimentos marcantes, mas sem se restringir às grandes marcas e dando voz a questões contemporâneas.

“Jorge, atualmente, é um dos principais pesquisadores e comunicadores de moda. Além de um currículo primoroso, ele busca conectar a moda com outras áreas, demonstrando a versatilidade do setor, e tem uma considerável abertura entre o público jovem”, analisa Priscilla Medeiros, coordenadora do curso de Design de Moda da Unifor.

De acordo com a coordenadora, o foco da conversa com Jorge será mostrar a importância da profissionalização na área, além das oportunidades que o mercado apresenta. “Acredito que será um bate-papo enriquecedor, esclarecedor e que fará as pessoas enxergarem a moda com outros olhos. A oportunidade de dialogar com um profissional tão renomado é incrível.”

Ana Sicília, aluna do último semestre do curso de Design de Moda da Unifor, também irá participar da conversa com Jorge. Para ela, a ocasião será uma oportunidade para discutir as atuais tendências de comportamento.

Formada em Arquitetura e Urbanismo, Ana explica que sua entrada no mundo da Moda vem sendo “complementar e instigante”. “Outro ponto marcante pra mim é perceber como é um curso explora as possibilidades de atuação da profissão. Me senti bem instigada em conhecer várias áreas para poder ser mais versátil na hora de oferecer meus serviços futuramente.” Para depois da formatura, a estudante pretende trabalhar na área de consultoria de estilo pessoal e do lar, além da criação de estampas autorais tanto para o setor de moda quanto de arquitetura de interiores.

Expresso 21

Composto por uma série de palestras e oficinas sobre cursos e oportunidades do mercado de trabalho, o Expresso 21 busca dialogar com a pessoa que ainda não decidiu sobre qual trajeto seguir na vida universitária, apresentando as diversas possibilidades. As áreas contempladas são: Comunicação e Gestão, Tecnologia, Saúde e Direito. Todas as atividades garantem a emissão de certificado ao final.

Serviço

“Por que estudar Design de Moda?”, com Jorge Grimberg

Data: 06/07 - A partir das 18 horas

Inscrições gratuitas no portal do Expresso 21

Portal Expresso 21 - unifor.br/web/expresso-21

