Incidência de internação por Covid-19 de idosos vacinados cai 53,3% no Ceará

Análises da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) apontam que a frequência de internação de idosos por Covid-19 no Ceará é 53,3% menor naqueles que foram vacinados. Os dados dizem respeito à fase inicial do grupo prioritário, a partir de 75 anos, os primeiros a serem imunizados no Estado.

Análise anterior relacionando imunizados e internações, anunciada na semana passada, apontava a redução de 46% na taxa de internação. Incidência era de 4,68 internações por 1.000 pessoas imunizadas, enquanto a de não vacinados foi de 8,67 para cada mil que não se vacinaram.

Segundo Magda Almeida, secretária executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, esses dados mostram que idosos que não se vacinaram têm o dobro de chance de serem internados com Covid. "A vacinação é uma das poucas armas que nós temos", alerta a gestora.

"Faça o seu cadastro, procure seu município e compareça para vacinação, que é assim que a gente vai lutar contra o coronavírus. Mantenha o distanciamento social, use máscara e não aglomere", orienta Magda.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Nesta quarta-feira (17), foi anunciado que Fortaleza e outros 80 municípios cearenses podem avançar à segunda fase da campanha e começar a vacinar idosos a partir de 60 anos. Logística vai depender de cada município. (Veja a lista de cidades)

Estudo

Participaram do estudo, que ainda é preliminar, 314.315 idosos. Divulgada nesta quarta, a pesquisa, da Secretaria de Vigilância e Regulação da Sesa, em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), utilizou o banco de dados de 2021 do Programa Nacional de Imunização. Foi verificado um intervalo de confiança de 95% na análise.

Foram utilizados dados de internações em hospitais particulares de Fortaleza, Santa Casa de Misericórdia e também dados da Regulação Municipal e Estadual.

Confira os resultados da pesquisa

Dos 131.261 idosos a partir de 75 anos vacinados e positivados para a Covid, apenas 803 foram internados, gerando incidência de 6,12 internações por mil vacinados em 2021.

Entre os 183.054 idosos a partir de 75 anos não vacinados e positivados, 2.396 foram internados, obtendo incidência de 13,09 internações por mil não vacinados em 2021.

A incidência de internações entre os idosos vacinados (6,12/1.000) é 53,3% menor que o índice (13,09/1000) do público não vacinado.

Vacinômetro

Até o meio-dia desta quarta, o Ceará havia aplicado 620.407 doses da vacina contra a Covid. Deste indicador, 439.106 pessoas receberam a primeira dose (D1) e 181.301 tomaram a segunda (D2). 92,76% das vacinas disponibilizadas para a D1 já foram aplicadas, contra 79,13% da D2.

Dados foram atualizados pela Sesa.

Como se cadastrar para receber a vacina no Ceará?

Para receber a vacina contra a Covid-19 no Ceará é necessário acessar a plataforma Saúde Digital da Sesa. É preciso informar nome completo, CPF, data de nascimento, raça e telefone para contato, por exemplo. A secretaria ressalta a importância de preencher os dados com as informações corretas.

Quem não tiver acesso à Internet deve aguardar informações da prefeitura do município em que mora para proceder com a realização do cadastro.