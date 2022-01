Incêndio atinge loja de frios no bairro Planalto Ayrton Sena, em Fortaleza

Um incêndio ocorreu na manhã deste domingo (9) no bairro Planalto Arton Sena, em Fortaleza, dentro da loja de frios Queijolândia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

A pessoa que acionou os bombeiros para o local informou para a guarnição que o fogo teria sido causado por um curto circuito, mas as causas do incêndio ainda serão esclarecidas com um laudo pericial.

Imagens feitas por populares mostram uma fumaça preta saindo do local. Pessoas fizeram mutirão para retirar às pressoas os materias de dentro do estabelecimento. Não houve feridos.

De acordo com informações das autoridades, as chamas ficaram localizadas no pavimento superior do estabelecimento.A construção é em formato de duplex, e é composta por dois andares. Na parte de cima havia um espaço que funcionava como depósito de mercadorias

Aos primeiros sinais do incêndio, pessoas foram até a porta do ponto comercial. Nos arredores da rua Quixadá, na qual está localzado o frigorífico. A Defesa Civil foi acionada para dar suporte.

