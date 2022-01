Tartaruga-verde encalhada é resgatada no Porto das Dunas nesta sexta-feira (7)

Uma tartaruga-verde, espécie ameaça de extinção, foi resgatada na praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, na Grande Fortaleza, nesta sexta-feira (7). O resgate ocorreu em parceria da gestão ambiental do Beach Park com o Instituto Verdeluz e a ONG Aquasis.

O animal encalhado foi encontrado por um grupo da Associação Ecológica dos Bugueiros (AEBA), que ajudou a trazê-loa até a base ambiental do parque aquático. O local conta com equipe treinada para manejo de animais marinhos.

A Aquasis e o Verdeluz acionaram o Beach Park para o desencalhe. Segundo Raisa Bisol, gerente de Sustentabilidade do parque, a equipe manterá a tartaruga hidratada até a chegada de mais equipes.

Legenda: Bugueiros avistaram o animal e acionaram o Beach Park Foto: Divulgação

A tartaruga será estabilizada até a chegada dos veterinários da ONG Cetáceos da Costa Branca, do Rio Grande do Norte, que deve acontecer neste sábado (8). Ela será levado até a base de reabilitação da ONG.

A carapuça do animal tem 77 cm de comprimento e 70 cm de largura da carapaça. Avaliação do Verdeluz deu conta que ele está em fase juvenil e com condições saudáveis para ser transportado.

'Michelangelo'

A tartaruga foi apelidada de Michelangelo pela equipe de atendimento do Instituto Verdeluz. Segundo a entidade, o primeiro encalhe foi na quarta-feira (5). Desde então, o animal estava sendo procurado.

"Michelangelo estava ativo e com bom escore corporal, tinha presença de sanguessugas, o que pode indicar um possível estado de debilidade. Por isso ressaltamos a importância do animal passar por uma avaliação clínica completa em um centro de reabilitação. Sem falar que todas as espécies de tartarugas possuem algum grau de ameaça de extinção", publicou o instituto.

Extinção

A tartaruga-verde, ou tartaruga-aruanã (Chelonia mydas) é comumente encontrada em águas tropicais dos oceanos Atlântico e Pacífico.

Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), ela está em extinção. O animal pode pesar 230 kg e alcançar até 143 centímetros de comprimento.