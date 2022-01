Número de banhistas resgatados pelo Corpo de Bombeiros do Ceará cresceu 35% em 2021

Em 2021, no Ceará, os bombeiros resgataram 601 banhistas que precisavam de ajuda. O número representa um salto de 35% em relação a 2020, quando foram socorridas 445 pessoas nessas condições, e de 48,7% em relação a 2019 (404), segundo balanço divulgado neste sábado (8) pelo Corpo de Bombeiros (CBMCE).

A metade dos salvamentos (50,9%) foi de cearenses. A outra metade foi de banhistas de estados como Acre, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Tocantins, Amazonas, Piauí, Goiás, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo.

Também foram resgatados banhistas de países como Argentina, Alemanha, França, Itália e Estados Unidos.

Estrutura de salvamento

Segundo o major Chailon Fonteles, comandante da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo do Batalhão de Busca e Salvamento, os bombeiros contam com guarda-vidas, quadriciclos, viaturas 4x4, motos aquáticas e ambulâncias de resgate para atuar na prevenção e no socorro a banhistas.

Além dos salvamentos, o Corpo de Bombeiros informou que, ano passado, executou 102, 3 mil ações de prevenção e que também encontrou 67 crianças e idosos que estavam perdidos.

