Bombeiros retomam buscas em Capitólio neste domingo; polícias ajudam a identificar corpos

A retomada das buscas pelos três desaparecidos no acidente em Capitólio, sul de Minas Gerais, acontece neste domingo (9) pelo Corpo de Bombeiros. A operação ocorre após a corporação interromper os trabalhos na noite do último sábado (8), dia em que ocorreu o episódio, por conta da falta de visibilidade.

A equipe está organizada no Clube Náutico de Capitólio, próximo à represa de Furnas, para otimizar as buscas. A procura soma esforços de mergulhadores e outros militares dos bombeiros, da Marinha, da Defesa Civil e de outras autoridades. As informações são do jornal O Tempo.

A operação também se dedica à identificação dos sete corpos já resgatados e conta com o apoio de policiais civis federais e de Minas Gerais para isso. A integridade dos achados está bastante comprometida devido ao impacto com as rochas.

Até o momento, sete pessoas morreram e 30 ficaram feridas após a queda de parte de um cânion sobre lanchas de turismo em Capitólio (MG). Agentes vieram de Belo Horizonte para apoiar os trabalhos no local.

Tudo acontece no Instituto Médico Legal (IML) de Passos, cidade localizada a cerca de uma hora do município onde aconteceu o acidente.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil