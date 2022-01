Bombeiros estimam 20 pessoas desaparecidas após deslizamento de cânion em Minas Gerais

O deslizamento de cânion que matou pelo menos seis pessoas em Capitólio (MG) neste sábado (8) ainda conta com 20 pessoas desaparecidas, segundo estimativa do Corpo de Bombeiros. Coletiva de imprensa no fim da tarde confirmou cinco mortes.

Os óbitos, segundo coronel dos bombeiros Edgard Estevo, ocorreram ainda no local. As buscas devem seguir pela noite, com o efetivo de 40 bombeiros e mergulhadores. As informações são do g1.

Há informações de que algumas das lanchas que estavam no local no momento da ocorrência afundaram. Até o momento são contabilizadas 32 pessoas feridas.

O coronel dos bombeiros fez um apelo à população mineira para terem cuidado com áreas de risco e evitem sair em locais alagados. O estado enfrenta fortes chuvas desde a semana passada.

Veja o momento do deslizamento de rocha:

Uma pessoa que passeava pelo local chegou a filmar o momento em que uma enorme pedra despencou e atingiu pelo menos três lanchas. Conforme informações preliminares, o deslizamento teria sido causado pelas fortes chuvas que atingem a região.

Tentativa de aviso

Em novo vídeo no local do deslizamento é possível perceber um grupo de pessoas tentando avisar as vítimas sobre o perigo, pois eles já haviam percebido movimentações. Nas imagens, pedras menores caem da encosta momentos antes das rochas desabarem.

Prefeitura se pronuncia

Por meio de comunicado oficial, a Prefeitura de Capitólio expressou "profundo pesar" com a tragédia e informou que ação conjunta da Marinha, dos bombeiros, da Defesa Civil e da Santa Casa de Capitólio continuará.

Legenda: Prefeitura atualiza a situação por meio das redes sociais Foto: Reprodução

O prefeito Cristiano Silva se disse "extremamente transtornado" com o deslizamento. "Agradeço corpo de bombeiros, marinha, PM, Santa casa de capitolio, as cidades vizinhas que estão nos ajudando", pontuou.

"Somos solidários aos feridos e estamos a disposição para auxiliar as famílias", comentou o prefeito, que informou a mobilização de todos os órgãos competentes.