Deslizamento de cânion em Minas Gerais causa pelo menos duas mortes e deixa vários feridos

O acidente decorrente do deslizamento de pedras de um cânion em Capitólio, Minas Gerais, deixou pelo menos duas pessoas mortas e várias pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe a causa da ocorrência.

Os óbitos são de dois homens, ainda sem identificação. Das 34 pessoas envolvidas no acidente, 23 foram atendidas e liberadas. Segundo o g1, nove ainda seguem internadas

A tromba d'água provocada pelo impacto do cânion no Lago de Furnas atingiu pelo menos três embarcações com turistas neste sábado (8).

Veja o momento:

Conforme informações preliminares, o deslizamento teria sido causado pelas fortes chuvas que atingem a região.

Uma pessoa que passeava pelo local chegou a filmar o momento em que uma enorme pedra despencou e atingiu pelo menos três lanchas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Marinha investigará acidente

Bombeiros e a Marinha do Brasil foram acionados ao local e atendem a ocorrência. Em nota, a Marinha informou que "tomou conhecimento de uma acidente após deslizamento de rochedo atingir embarcações que navegavam na região dos cânions".

O texto também afirma que a DelFurnas deslocou imediatamente, equipes de Busca e Salvamento para o local para prestar o apoio necessário às tripulações, ao transporte de feridos e a outros órgãos atuantes no local.

"Um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido", conclui o documento.

Instantes após as pedras se soltarem imagens, aéreas já mostram destroços de algumas embarcações. O Governo de Minas Gerais confirmou o acontecido e disse que equipes de salvamento foram mobilizadas ao local.