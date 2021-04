Gastos com internações por Covid custam R$ 15 mi a mais que a soma de todas as hospitalizações no CE

Em 2020, o Estado gastou R$ 68,9 milhões com internações de pacientes infectados pela Covid-19. Ao todo, foram 17.997 hospitalizações na rede pública. Este montante financeiro é superior à soma de todos os recursos gastos com outras internações, dentre as quais, septicemia, infarto agudo do miocárdio e pneumonia. Os números são do IntegraSus, plataforma oficial da Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará.

A Capital cearense lidera o ranking de internações e valores aplicados. No ano passado, foram 7.106 hospitalizações e pouco mais de R$ 35 milhões direcionados ao tratamento destes pacientes. O Hospital Leonardo da Vinci – aberto exclusivamente para tratamento de infectados com Covid-19 – foi o que recebeu mais pacientes: 1.026 (pouco mais de R$ 10 milhões), seguido pelo Hospital Geral de Fortaleza, que teve 929 internações, com R$ 6,1 milhões aplicados.

Sobral, na região Norte, aparece na segunda posição das cidades cearenses com mais hospitalizações: foram 1.806 e R$ 9,2 milhões gastos. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral foi a que mais internou no Município: 4.835 e pouco mais de R$ 6,7 aplicados. Em seguida aparece o Hospital Regional Norte (HRN), com 3 mil hospitalizações e R$ 4,8 milhões gastos.

Altos valores

A economista e doutora em saúde coletiva Helena Lima explica que as internações por infecção da Covid-19 têm uma gama de especificidades que aumenta os custos em relação às demais hospitalizações.

A especialista, que também é professora visitante da Universidade Estadual do Ceará (Uece), ressalta também que, no caso de outras internações, como pneumonia ou infarto, o paciente nem sempre precisa de UTI, "diferente do que ocorre com os pacientes infectados pelo novo coronavírus".

Desta forma, acrescenta Lima, a estrutura – que envolve profissionais, materiais hospitalares, medicamentos e serviços – necessária para tratar esses pacientes se apresenta ainda mais complexa e consequentemente mais cara. A soma de todos esses fatores converge no alto valor necessário para custeio das internações por Covid.

Helena Lima Doutora em Saúde Coletiva Um paciente internado por decorrência da Covid exige uma série de exames, requer multiprofissionais e demanda mais insumos, como oxigênio. Nas outras internações, nem sempre é preciso o uso de oxigênio, por exemplo. Então essa maior necessidade culmina em valores tão altos.

Medicamentos

Por se tratar de uma doença nova, que até então não se tinha nenhum conhecimento, diversos medicamentos e materiais hospitalares que passaram a ser utilizados no ano passado não faziam parte do leque de cobertura do SUS. Diante desta ausência, muitas compras foram realizadas sem licitação o que, na avaliação da economista, "deixa os preços mais caros".

Essa prática, embora não seja ilegal dado à circunstância em que ocorreu, deve ser revista. Helena Lima alerta que é preciso ter maior eficiência nas compras e "muito rigor" para que seja identificado quais itens estão onerando o Estado. Ela destaca a importância da utilização de sistemas de custos, já habituais nos hospitais, "para se ter controle dos gastos e ser possível equacionar essa conta".

Previsão de aumento

Para este ano, a especialista projeta valores ainda mais altos gastos com as internações por infecção da Covid-19. Duas das razões que sustentam essa tese é o aumento do tempo médio que cada paciente permanece internado e a expansão dos leitos de UTI.

"Mais leitos, mais recursos. O custo de cada UTI é muito alto. Portanto, ao fim deste ano, devemos ter cifras ainda maiores. Soma-se a isso o tempo de internação que aumento nesta segunda onda. Esta cepa está mais letal e os pacientes evoluem mais rapidamente, então é preciso mais insumos, mais profissionais dedicados, enfim, o cuidado ao paciente com Covid é quadruplicado", avalia.

Um termômetro deste provável aumento dos custos ao fim de 2021 é a taxa de ocupação das UTIs. Helena lembra que no ano passado, esse índice não se estabilizou na casa dos 90%, diferente do que ocorre agora, com hospitais corriqueiramente com taxa de ocupação beirando os 100%. Atualmente, conforme dados da Sesa, a taxa de ocupação para as UTIs do Ceará é de 91,75%.

Apenas uma internação

No lado oposto da tabela dos municípios com salto de hospitalizações, estão cinco cidades que ao longo de todo o ano passado só registram uma única internação: Ererê, Nova Olinda, Pereiro, Guaiúba e Croatá. Essa última é, inclusive, a que menos gastou dinheiro com a hospitalização. Segundo o IntegraSus, consta o valor de apenas R$ 52,22.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Sesa para que a pasta pudesse explicar e detalhar os números que constam no portal IntegraSus. No entanto, não houve retorno.