Funceme: após bons registros no início do ano, chuvas devem diminuir neste fim de semana no Ceará

Janeiro começou com boa chuvas e animou os cearenses, apesar de trazer alguns transtornos em Fortaleza e em Jericoacoara. No entanto, após precipitações mais intensas, os registros devem diminuir de volume neste fim de semana, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Para os próximos dias, a tendência é que haja "uma redução na formação de nuvens de chuva comparado aos primeiros dias do mês", como explica a meteorologista da Fundação, Meiry Sakamoto.

Segundo a especialista, baixa possibilidade de chuvas significa probabilidade de 20% a 40% para ocorrência de precipitações nas áreas indicadas.

Para este sábado, a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado na região Jaguaribana; nas demais regiões, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com baixa possibilidade de chuva isolada.

Já no domingo (9), o céu deve ficar entre nublado e parcialmente nublado em todo o Estado, com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Ibiapaba e Maciço de Baturité.

67% de chuvas acumuladas. Até o momento, o volume médio acumulado em janeiro de 2022 é de 66,6 mm, ainda abaixo da normal climatológica para o mês, que é de 98,7 mm.

"Lembrando que estamos na pré-estação chuvosa, e as precipitações observadas foram causadas principalmente por áreas de instabilidade devido à temperatura e umidade elevadas", afirma Meiry Sakamoto.

Balanço de chuvas

Até as 9h40 deste sábado (8), choveu em apenas 11 municípios cearenses, de acordo com o Calendário de Chuvas da Funceme. O volume também foi baixo. Confira os principais registros:

Mauriti (Posto: MAURITI): 6mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: SEDE): 6mm

Araripe (Posto: BREJINHO): 5.4mm

Aracati (Posto: AEROPORTO DE ARACATI): 4.8mm

Brejo Santo (Posto: BREJO SANTO): 4mm

Aracati (Posto: MATA FRESCA): 1.8mm

Pentecoste (Posto: PENTECOSTE): 1.8mm

Pacatuba (Posto: ESCOLA PROF LUIZA TEODORO): 1.2mm

Maranguape (Posto: MARANGUAPE): 1mm

Meruoca (Posto: MERUOCA): 1mm

Na última sexta (7), houve chuva em 68 cidades. A maior delas foi em Morada Nova, com 53,2 mm.

Confira a previsão detalhada da Funceme para os próximos dias:

Sábado (08/01)

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, nos litorais de Fortaleza e do Pecém, no Maciço de Baturité e no Cariri.

Domingo (09/01)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e no Cariri.

Segunda-feira (10/01)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité.