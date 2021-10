Frota de ônibus em Fortaleza é reforçada para concurso da Funsaúde

A frota de ônibus de Fortaleza foi reforçada neste fim de semana em virtude do concurso da Fundação Regional de Saúde do Ceará (Funsaúde), que acontece neste sábado (23) e no domingo (24). O movimento ainda é considerado tranquilo no fim da manhã.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), 70 veículos extras foram disponibilizados a partir do meio-dia deste sábado, em reforço à frota de 950 veículos já em operação.

Os carros adicionais sairão dos terminais de integração e serão alocados conforme a demanda. Para isso, uma equipe operacional foi distribuída para coordenar a operação.

"Nossa equipe está disposta em todos os terminais, monitorando para verificar quais destinos, quais linhas está recebendo mais demanda e também o tempo de espera. Alguma linha que tiver o intervalo um pouco maior vamos reduzir esse intervalo para que o candidato não espere muito tempo pelo ônibus", disse o gerente de operações do Sindiônibus, João Lins Maciel.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) também contará com equipes nos terminais de integração para orientar e adequar a oferta de linhas conforme a demanda de passageiros.

Mais de 160 mil inscritos

Mais de 160 mil inscritos são esperados nos dois dias de provas do concurso, realizadas em Fortaleza e quatro municípios da Região Metropolitana. São, ao todo, 363 locais de provas.

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame reúne 6 mil vagas para cargos de assistência à saúde e administrativos, com opções para candidatos de níveis médio e superior.

Cronograma do concurso:

Provas objetivas: sábado (23) e domingo (24 de outubro)

Convocação para avaliação de títulos: 6 de dezembro

Resultado: 13 de janeiro de 2022

Horários e locais das provas

No sábado, farão provas os candidatos de nível superior nas áreas Médica e Administrativa. No domingo, será a vez dos inscritos nas áreas Assistencial e Administrativa de nível médio e área Assistencial de nível superior.

Os portões dos locais de aplicação serão fechados às 8h15 para as provas que ocorrerão às 8h30 e às 14h45 para as provas marcadas para 15h.

Conforme o edital, o recomendado é que os candidatos cheguem com 1h30 de antecedência ao local de prova.

Na segunda-feira (18), a FGV divulgou os locais de prova do certame. Desde então, candidatos podem acessar o site da instituição e, após digitar o CPF, serão informados sobre seus respectivos locais de prova.

Protocolos sanitários

De modo a respeitar os protocolos de biossegurança contra a Covid-19, os candidatos poderão entrar nos locais de prova somente se estiverem utilizando máscara, com a qual deverão permanecer durante o tempo de aplicação.

A recusa em utilizar a máscara corretamente implicará a eliminação da prova e a retirada do(a)candidato(a) do local de prova.

Em todas as entradas dos locais de prova haverá medição da temperatura. Caso algum candidato apresente temperatura corporal igual ou superior a 37,5°C, deverá ser encaminhado para sala privativa, onde realizará o certame.

O uso dos banheiros deve ocorrer seguindo um rígido processo de controle, evitando aglomeração e com a frequente prática da higiene e assepsia.

Obrigações do candidato

Conhecer o local de aplicação com antecedência;

Chegar com antecedência mínima de uma hora do horário fixado;

Não promover aglomeração na entrada dos locais de prova;

Ao ingressar no local de prova, dirigir-se imediatamente a sua respectiva sala;

Levar o próprio álcool em gel em recipiente transparente;

Levar canetas esferográficas de tinta azul ou preta, fabricadas em material transparente;

Estar munido de comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;

Levar documento de identidade original;

Estar com máscara de proteção facial descartável, de tecido ou de qualquer outro material, desde que cubra total e simultaneamente nariz e boca;

Entregar na sala de aplicação todos os equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos em envelope porta-objetos não reutilizável, fornecido pelo fiscal.

O que pode ou não no dia do exame

Não será permitida a permanência de candidatos nos corredores antes do início da prova;

Não será admitido ingresso de candidato no local de aplicação das provas após o horário fixado para o seu início;

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original por motivo de perda, roubo ou furto, deverá mostrar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido, no máximo, 30 dias antes;

Não serão aceitos como documentos de identidade: documentos sem foto, certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, identidade infantil, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento;

O candidato que for surpreendido portando aparelhos eletrônicos durante a prova será eliminado do concurso;

Candidatos poderão fazer lanches de rápido consumo no local de prova (ex.: barra de cereal), mas somente quando estritamente necessário. Após terminar, é necessário colocar imediatamente a máscara;

Serão permitidos somente recipientes de armazenamento de lanches de rápido consumo e bebidas fabricados com material transparente ou sem rótulos que impeçam a visualização do conteúdo;

Não será permitida a utilização dos bebedouros, salvo para encher garrafas e/ou copos em material transparente e sem rótulo.

Sobre as vagas

Ao todo, o concurso oferta 6 mil vagas, sendo 419 para a área administrativa e 5.581 para a área assistencial. Destas, 1.055 serão destinadas a médicos de 73 especialidades. Neste caso, os salários variam de R$ 12.100 a R$ 23.833, a depender da formação e carga horária semanal (24 horas ou 40 horas).

Para cargos assistenciais e administrativos de nível superior, os valores ficam entre R$ 4.200 e R$ 9.350; e salários de R$ 2.200 a R$ 2.600 para nível médio.

As vagas previstas no concurso serão distribuídas inicialmente entre os hospitais Geral de Fortaleza (HGF), de Messejana (HM) e Infantil Albert Sabin (Hias), o Serviço de Regulação do Estado, o Centro de Especialidades Pediátricas e a sede da Funsaúde.

O Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece). que está em construção, também deve receber profissionais deste concurso a partir do próximo ano, quando está prevista a inauguração da primeira fase.

Os aprovados serão contratados como empregados públicos e terão vínculo regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

O edital já contempla a cota de 20% das vagas para participantes negras e negros, conforme a Lei Estadual Nº 17.432, e cota de 5% para pessoas com deficiência.

