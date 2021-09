Fortaleza tem mais de 40 mil agendados para a D2 da vacina contra a Covid-19 no fim de semana

Fortaleza tem mais de 40 mil agendados para a segunda dose (D2) da vacina contra a Covid-19 neste fim de semana, de acordo com o prefeito Sarto Nogueira. Segundo a gestão municipal, será aplicado no público-alvo o imunizante da AstraZeneca.

Nas redes sociais, o chefe do Executivo municipal informou que são esperadas 27.888 pessoas no sábado (18) e outras 12.184 no domingo (19).

A segunda dose é disponibilizada para quem consta na lista, perdeu a data ou chegou ao fim do prazo deste reforço, que está descrito no cartão de vacinação.

>> Veja a lista de agendados para a segunda dose no sábado (18)

>> Veja a lista de agendados para a segunda dose no domingo (19)

Chegada de novos lotes

Dois novos lotes de vacinas contra a Covid-19 desembarcaram no Aeroporto Internacional de Fortaleza nesta quinta-feira (16).

O primeiro, com 104.130 doses da Pfizer, chegou por volta das 10h30. A segunda carga, com 36 mil doses da AstraZeneca, foi recebida às 18h, e será destinada para aplicação da segunda dose na imunização da população em geral.

As duas remessas, enviadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, já estão na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).