Fortaleza prorroga por mais 30 dias a inclusão de 200 ônibus extras nos horários de pico

A iniciativa que estabelece a inclusão de 200 ônibus extras, durante os horários de pico em Fortaleza, foi prorrogada por mais 30 dias. O anúncio foi feito pelo prefeito Sarto Nogueira nesta quinta-feira (22).

"Conversei com os representantes do Sindiônibus e, junto com o governador Camilo Santana, vamos aportar recursos do Tesouro Municipal e Estadual para prorrogar a frota extra", escreveu o gestor em publicação nas redes sociais.

A retomada gradual das atividades econômicas no Ceará, determinada pelo decreto estadual, motivou o prolongamento do período da ação, que é uma parceria entre o Governo do Estado com a Prefeitura de Fortaleza. A prorrogação da medida começa a valer já a partir desta quinta-feira, e segue até, pelo menos, o dia 22 de maio.

"Essa é uma medida que, além de reduzir a aglomeração no transporte público, tem como finalidade basicamente reduzir circulação e aglomeração de pessoas", explicou Sarto.

Outra medida que também visa diminuir a circulação de passageiros nos coletivos foi estabelecida no decreto de isolamento social, em vigor no Estado. A iniciativa determinou que os setores que estão voltando as atividades funcionem de forma escalonada, ou seja, em horários diferentes. Por exemplo, o comércio e lojas de rua podem operar das 10h às 16h, já os shoppings abrem mais tarde, das 12h às 18h.

A inclusão de 200 coletivos na frota de ônibus da Capital durante os horários de pico de circulação de passageiros, de 4h30 às 8h e de 15h às 18h, foi implantada em fevereiro deste ano.