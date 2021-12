Fortaleza libera reforço de vacina sem agendamento após quatro meses da 2ª dose contra Covid-19

A dose de reforço de vacinas contra a Covid-19 — exceto a Janssen — está disponível sem necessidade de agendamento para pessoas que receberam a segunda aplicação (D2) há pelo menos quatro meses, em Fortaleza, segundo a Prefeitura. A vacinação deste público ocorre somente no Centro de Eventos, das 9h às 17h.

Os dias de funcionamento são informados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). No entanto, devido ao recesso do fim de ano, não haverá atendimento nos centros de vacinação entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro.

Caso o residente de Fortaleza tenha chegado à data limite da D2 nessas datas ou tenha perdido o agendamento anterior, deverá aguardar o retorno a partir próximo dia 3.

Em transmissão ao vivo, nesta terça-feira (29), a secretária adjunta da Saúde, Aline Gouveia, enfatizou que, a partir do quarto mês da 2ª dose, não precisa mais aguardar pela listagem de imunização.

"A gente pede que a população observe a data da sua segunda dose e, ao completar quatro meses dessa data, se dirija a um centro de vacinação, mesmo sem agendamento", disse.

Apesar da liberação, há relatos de pessoas que não conseguiram a dose de reforço. Segundo a SMS, é necessário avaliar cada caso para saber o que houve.

A pasta reforça, contudo, que o intervalo foi reduzido no início deste mês de dezembro e está disponível, mas o atendimento ocorre somente no Centro de Eventos.

Quando a dose de reforço passou a ser aplicada na Capital, essa imunização livre ocorreu após seis meses a partir da data de aplicação da segunda dose. Depois, reduziu-se para cinco meses, chegando agora ao intervalo de quatro meses.

Janssen

Para o público que recebeu a dose única da marca Janssen, a Prefeitura de Fortaleza informou segue com a recomendação do Ministério da Saúde (MS) de aplicar uma segunda dose da mesma marca antes do reforço. Neste caso, é necessário aguardar o agendamento,

Primeira dose sem agendamento Qualquer cidadão residente em Fortaleza pode tomar a primeira dose de vacina sem a necessidade de agendamento. Centros de vacinação específicos e por faixa etária recebem o público. PASSO A PASSO PARA O CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU Nesse caso, cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação. No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus". Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro. Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.

