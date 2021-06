Fortaleza inaugura Escola de Turismo para capacitar profissionais que atuam na área

Será inaugurada, na segunda-feira (7), a Escola de Turismo de Fortaleza, que oferecerá curso de capacitação para profissionais que atuam com a área na Capital. Idealizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), a primeira turma será formada por 240 guardas municipais que trabalham nas torres de observação da orla.

Conforme o secretário executivo da Setfor e coordenador da Escola do Turismo de Fortaleza, Cláudio Ricardo Gomes de Lima, a escola é uma importante iniciativa para a promoção de políticas públicas, não só para a Prefeitura como para a cidade.

Cláudio Ricardo Gomes de Lima Secretário executivo da Setfor e Coordenador da Escola do Turismo de Fortaleza “O Turismo está na categoria global de serviços e isso implica que a qualificação das pessoas é fundamental para a melhoria da qualidade desse serviço”, conclui.

Capacitação

As aulas serão ministradas de forma remota, com vídeoaulas, pela plataforma Teams corporativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a mesma utilizada nas capacitações oferecidas pela instituição.

O conteúdo aborda áreas que vão desde o aprendizado de outra língua, como o inglês, voltado para o atendimento ao turista, à história da cidade de Fortaleza. Além de ensinar aos alunos as principais opções de pontos culturais, de lazer, entretenimento e gastronômicos para visitar.

Para receber o certificado, o aluno deverá responder a uma prova ao final do curso, tendo que alcançar pelo menos 70% de aproveitamento. Caso não consiga a nota mínima, poderá tentar novamente.

A Escola de Turismo, de acordo com Alexandre Pereira, secretário do Turismo de Fortaleza, irá aprimorar ainda mais a competitividade da capital cearense enquanto destino turístico.

Alexandre Pereira Secretário do Turismo de Fortaleza “Eu sempre digo que o turismo, para ter sucesso, deve ser trabalhado em três eixos: infraestrutura, promoção e capacitação. Sempre trabalhamos todos eles, mas com a Escola de Turismo nosso trabalho de capacitação terá um alcance muito maior”, avalia.

Cooperação entre segurança e turismo

Nesta sexta-feira (4), foi assinado um termo de cooperação entre a Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor), a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para ser possível a realização do primeiro curso da Escola de Turismo de Fortaleza.

O secretário Municipal da Segurança Cidadã, Coronel Eduardo Holanda, acredita que o curso irá aprimorar o serviço da Guarda Municipal, para o desenvolvimento do trabalho dos guardas.

“Nosso efetivo irá ganhar mais expertise para desenvolver ainda melhor o seu trabalho, podendo oferecer mais excelência e qualidade nas informações turísticas que venha a repassar aos visitantes”, destaca.