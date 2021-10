Fortaleza amanhece sob chuva neste domingo; veja previsão do tempo para o feriadão no Ceará

Outubro chegou ao fim com precipitações em diversas regiões do Ceará. Entre sexta e sábado (30), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em 23 cidades, com destaque para Deputado Irapuan Pinheiro (27 mm) e, entre sábado e a manhã deste domingo (31), já há registro de pluviometria em 16 municípios. Os dados são parciais e podem sofrer alteração ao longo do dia.

O maior volume verificado nas últimas horas no Ceará foi em Maranguape e Maracanaú, ambos com 40 milímetros em 24 horas. Este é o segundo maior registro no mês de outubro, atrás apenas dos 42 mm anotados na cidade de Crato, na região do Cariri, no último dia 24.

Confira os cinco maiores volumes de chuvas em 24 horas:

Maracanaú: 40 mm; Maranguape: 40 mm; Acarape: 21 mm; Aratuba: 14.2 mm; Paracuru: 13 mma

Novembro vai começar com precipitações

Amanhã, dia 1º de novembro, o Ceará estará a um mês do início da pré-estação chuvosa – dezembro e janeiro. O bimestre antecede o período chuvoso no Estado – fevereiro a maio. E, conforme previsões da Funceme, a previsão é de que novembro comece tal qual acabou outubro: com chuvas em diferentes regiões.

Legenda: Imagens de satélite da Funceme mostram que chuvas consideradas fracas se concentram na faixa litorânea, nesta manhã Foto: Reprodução / Funceme

Para essa segunda-feira (1º), véspera do Dia de Finados, a estimativa da Funceme é de "alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité". No Cariri, na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns, há baixa possibilidade de chuva, aponta o órgão.

Para o feriado, o céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva no litoral de Fortaleza.

Pré-estação no Ceará

O meteorologista do Inmet, Flaviano Fernandes, aponta que essas chuvas que têm banhado o Ceará possuem relação com a pré-estação e avalia que há bons indícios de chuvas dentro ou acima da média para os próximos meses. Em 2021, a pré-estação ficou abaixo da média.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Flaviano pontuou que a La Niña "pode favorecer as chuvas tanto na pré-estação como na estação chuvosa”. La Niña é um fenômeno de resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial (0,5°C ou menos, abaixo da média). Essa condição é um dos indicadores à ocorrência de boas chuvas.

A divulgação oficial do prognóstico para a pré-estação chuvosa deve ser divulgado pelos órgãos meteorológicos – Funceme e Inmet – nas próximas semanas de novembro.