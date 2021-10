Precipitações desta semana estão ligadas à pré-estação chuvosa; Ceará tem bons indícios para 2022

As cidades de Fortaleza, Caucaia e Itaitinga amanheceram sob chuva nesta sexta-feira (8). As precipitações, cujo maior volume foi registrado na Capital cearense com 11 milímetros, têm relação com a pré-estação chuvosa conforme pontuou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No Ceará, este período começa oficialmente em dezembro e segue até janeiro. chuva Região Pré-estação chuvosa de 2021 no Ceará foi 50% abaixo da média Região Pré-estação chuvosa tem início antecipado, apontam especialistas Mas o que, de fato, essas chuvas podem representar para o período da pré-estação? O meteorologista do Inmet, Flaviano Fernandes, diz que é cedo para fazer qualquer previsão detalhada, mas aponta que há bons indícios de chuvas dentro ou acima da média para os próximos meses.

Sobre as precipitações de hoje, de acordo com Flaviano Fernandes, os “altos níveis da atmosfera têm VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis) e isso está provocando essas instabilidades, tanto no Ceará, como também no Piauí”. Flaviano Fernandes “Essas chuvas já estão inclusa como início da pré-estação chuvosa”. Ainda segundo o especialista do Inmet, “hoje (8) a noite e amanhã (9) deverá ocorrer algumas chuvas isoladas em algumas regiões do Ceará”. Já conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas das últimas horas estão “dentro do que estava previsto”.

O órgão acrescenta que ainda pode chover nesta sexta no Litoral Norte, Ibiapaba e Cariri. No sábado, regiões como o Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns também podem ter cidades banhadas pelas chuvas. Legenda: Segundo o Inmet, chuvas isoladas deverão ocorrer em algumas regiões do Ceará até o sábado (9) Foto: Fabiane de Paula

“Temos uma condição de início de uma La Niña, e isso pode favorecer as chuvas tanto na pré-estação como na estação chuvosa”, explicou o especialista do Inmet. La Niña é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial (0,5°C ou menos, abaixo da média). Essa condição, segundo Flaviano, é um dos indicadores à ocorrência de boas chuvas. Contudo, ele ressalta que apesar de as chances serem maiores, “nem sempre o La Niña favorece chuvas acima do normal. Depende também como está o Atlântico Tropical”. Para este ano, no momento “existe uma chance de 70-80% de ocorrer [a La Niña] entre os meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro”, acrescentou Fernandes. Em setembro deste ano, o Inmet divulgou prognóstico de chuva para os meses de outubro, novembro e dezembro em todo o País. No Ceará, há uma extensa área com previsão dentro de chuva dentro do normal e acima da média, com destaque para o litoral norte cearense. Há, porém, uma área com possibilidade de chuvas abaixo do normal.

Volumes de chuvas em outubro

Fortaleza: 11 milímetros

Caucaia: 10,4 milímetros

Itaitinga: 2 milímetros

Neste mês de outubro, em três dos oitos dias, a Funceme não registrou pluviometria no Estado. Em outros três (dias 3, 4 e 6), houve precipitação em uma única cidade. O dia mais chuvoso até agora foi o dia 1º, com registro em 15 municípios, tendo a maior quantidade de chuva a cidade de Parambu, com 10 mm. A média histórica de chuvas no Ceará para este mês é de apenas 3,9 mm.

