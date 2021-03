Forças de segurança fiscalizam isolamento na Capital e no interior

A fiscalização em razão do cumprimento do isolamento social rídigo, como prevenção à Covid-19, está sendo realizada durante todo o fim de semana, por meio das Forças de Segurança do Ceará.

As ações acontecem na Capital e interior. Aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) sobrevoam toda a orla de Fortaleza para monitorar a movimentação nas praias.

As principais estradas do Ceará, na região do Cariri, também são monitoradas do alto.

Medidas

Conforme o último decreto estadual, do dia 5 de março, estão proibidas todas as atividades não essenciais em Fortaleza.

Sendo assim, academias, lojas de ruas, shoppings, bares e restaurantes, por exemplo, são locais que não podem mais receber público de forma presencial.

A necessidade de circulação em vias públicas deve ser comprovada com algum documento. O fluxo de visitantes nas entradas e saídas da Capital segue em controle por barreiras sanitárias.

Os estabelecimentos autorizados a operar deverão cumprir as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento, como a disponibilização de álcool 70% aos clientes e aos funcionários, além do uso obrigatório de máscara por trabalhadores e por compradores.

Em caso de desrespeito das regras, o estabelecimento infrator poderá ser advertido, e se persistir com airregularidade, terá a atividade suspensa por sete dias pelas autoridades de fiscalização.