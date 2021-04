Feriado Dia do Trabalhador; saiba o que abre e o que fecha no Ceará

Neste sábado (1°), é comemorado em todo o Brasil o Dia do Trabalhador. O feriado ocorre no fim de semana, período em que vigoram medidas mais restritivas no Ceará, para conter a propagação da Covid-19.

Conforme o decreto estadual, o Ceará segue em lockdown aos fins de semana. Apenas serviços essenciais podem funcionar de 20h de sexta-feira até 5h de segunda-feira.

O Diário do Nordeste listou o que abre e fecha neste dia. Veja abaixo.

1° de Maio

O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é comemorado em diversos países. A data foi criada em Paris, em 1889, em homenagem a uma manifestação de trabalhadores estadunidenses realizada em Chicado, em 1°de maio de 1886.

O movimento, em sua maioria formado por trabalhadores da indústria, reivindicava melhores salários, redução da jornada e condições menos precárias de trabalho.

No Brasil, a data foi instituída como feriado em 1925, pelo então presidente Artur Bernardes. A partir da Era Varga, o país começou a celebrar o dia voltado ao 'trabalhador'.

Em 1º de maio de 1943, foi instituída a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), uma das principais ferramentas de manutenção dos direitos. Em alguns governos, também havia costume anunciar nesse dia o aumento anual do salário mínimo.

VEJA O QUE FUNCIONA NO FERIADO

Supermercados

Os supermercados devem funcionar normalmente, conforme orientação da Associação Cearense dos Supermercados (Acesu).

Bancos

Os bancos não devem funcionar, como já é de costume aos sábados, conforme o Sindicato dos Bancários do Ceará.

Lotéricas

O funcionamento das lotéricas no feriado é definido por cada estabelecimento, por acordo entre os proprietários e os funcionários. Segundo o Sindicato das Lotéricas do Ceará (Sindiloce), a grande maiorias das lotéricas irá fechar.

Postos de combustíveis

Os postos de combustíveis são considerados um serviço essencial e terão funcionamento normal, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos). As empresas abrirão das 7h às 19 horas, em Fortaleza.

Farmácias

As farmácias e as drogarias abrem normalmente, segundo o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

Shoppings

Conforme o decreto estadual de isolamento social, as lojas, quiosques e praças de alimentação devem permanecer fechados nos fins de semana. Apenas farmácias e supermercados, serviços considerados essenciais, podem abrir no interior dos shoppings.

A rede RioMar, que inclui as unidades Kennedy e Fortaleza (Papicu), informou que as atividades de serviços essenciais, supermercados e farmácias, irão funcionar normalmente. Cada estabelecimento terá horário de funcionamento independente.

Restaurantes

Os estabelecimentos de alimentação fora do lar não podem abrir aos fins de semana, conforme o decreto de isolamento social.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurante (Abrasel) informou que não será diferente neste feriado. As empresas poderão funcionar somente para o serviço de delivery.

Enel

A Enel Distribuição Ceará funciona no feriado com serviço da área técnica e atendimento ao cliente 24h, na Central de Relacionamento (0800.285.0196).

As lojas de atendimento estarão fechadas e reabrem segunda-feira (3), com necessidade de agendamento por meio do site.

