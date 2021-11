Estudantes do Ensino Médio aprendem sobre empreendedorismo com game de negócios

Estudantes do Ensino Médio terão a oportunidade de tomar decisões estratégicas para uma empresa por meio de um jogo online voltado para negócios. Nele, os alunos poderão aprender simulando o desenvolvimento de uma companhia, nas áreas de marketing, finanças, recursos humanos e vendas. As demandas são todas geradas por uma inteligência artificial.

O Up Business Game é uma plataforma desenvolvida no Ceará com a parceria da Universidade de Fortaleza, que co-realiza o Encontro Nacional de Cursos de Graduação em Administração (Enangrad), a maior reunião de estudantes e professores em administração do País, que se inicia nesta quarta-feira (10)

Como parte do evento, o Enangrad Teens permitirá aos estudantes criarem equipes para jogarem o simulador empresarial.

“Estamos fazendo link com alunos do Ensino Médio para eles terem noção de fazer gestão, do que é empreender, levando para um jogo de negócios que simula o ambiente empresarial”, explica o professor Gustavo Peter, que nesta edição coordenará o “Business Game Challenge”, desafio virtual como parte da programação da Enangrad.

Como funciona o jogo

Gustavo Peter explica que o game "vai criando situações em que os alunos precisam tomar decisões" conforme o andamento do mercado,o que envolve "investir em marketing, fazer empréstimos, precificar produtos, dentre outros”. O professor acrescenta que a finalidade do jogo é levar um conteúdo teórico para dentro da sala de aula de forma divertida.

No desafio, as equipes são ranqueadas em três indicadores: market share (participação de uma empresa no mercado), lucros e o nível de endividamento bancário - o jogo tem um banco que permite a simulação de crédito. Ao todo, dez equipes de até seis pessoas irão administrar os setores da indústria e concorrer entre si por fatias do mercado.

Administração e sustentabilidade

O tema deste ano do encontro principal é “Nova era da Administração: ruptura, agilidade, impacto e sustentabilidade”. De acordo com Josimar Costa, coordenador do curso de Administração da Unifor, o Enangrad é oportunidade de aprendizado.

Josimar Costa Coordenador do curso de Administração da Unifor O evento tem uma programação muito voltada para os estudantes, com um leque de oficinas que vão permitir que eles adquiram conhecimento com as principais mentes que fazem parte dessa rede de cursos de graduação”

O encontro tem diferentes públicos-alvos em três momentos: Enangrad Teens (10 e 11/11, voltado para alunos do ensino médio); Enangrad Júnior (12 e 13/11, composto por alunos da graduação); e o evento central, de 13 a 15 de novembro, reunindo pesquisadores em geral da área de gestão.

Mais informações

32ª edição do Enangrad

Data: 10 a 15/11 de 2021

Público-alvo: alunos de ensino médio e ensino superior; professores e gestores educacionais na área de administração

Inscrições e mais informações no site do evento.