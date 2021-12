Empresa de telerradiologia leva inovação a hospitais públicos com laudos em até 2 horas

Um dos principais efeitos da pandemia na população foi em relação à saúde. Realizar exames preventivos, ter hábitos saudáveis e ir a consultas médicas se tornaram comportamentos comuns para quem busca qualidade de vida.

Nesse aspecto, a medicina diagnóstica ocupa um papel fundamental. Através dessa modalidade, os pacientes têm acesso a diversas habilidades médicas e tecnologia de ponta para entregar um diagnóstico completo, seja por laboratório ou aparelhos de imagem que podem contribuir com a prevenção de muitas doenças.

No Ceará, diversos hospitais públicos e privados precisaram investir em radiologia para atender o maior número de pacientes, em meio às dificuldades da pandemia. Desde dezembro do ano passado, a One Laudos tem atuado junto aos hospitais da rede pública para terceirização dos serviços de radiologia e telerradiologia para todo o estado.

Praticidade

Pioneira na entrega de projetos e soluções em radiologia, a One Laudos disponibiliza um portal de acesso único que permite ao paciente e às unidades de saúde atendidas o acesso a todos os resultados de exames de imagem já realizados, sem a necessidade de retorno na unidade para retirá-los. A depender do atendimento e da urgência do exame realizado, os laudos podem ser entregues em até duas horas.

Segundo o médico radiologista e CEO da One Laudos, Dr. Augusto Romão, a parceria trouxe grandes benefícios às unidades hospitalares, reduzindo filas de espera e democratizando o acesso ao diagnóstico precoce e de qualidade.

“Com a telerradiologia, um médico especialista é capaz de atender em locais remotos do país, melhorando a qualidade diagnóstica da unidade hospitalar. No Ceará, por exemplo, a rápida capacidade de performance proporcionou, em menos de um mês, a superação do volume de laudos com mais de seis meses em espera, trazendo benefícios diretos à fila de espera para a realização de exames, que agora contam com resultados entregues em até 48 horas e urgência em até 2 horas”, explica.

Atualmente, a One Laudos atua em 27 unidades de atendimento no Estado, distribuídos em seis hospitais estaduais de Fortaleza e 20 Policlínicas no interior do estado e no Instituto José Frota, totalizando 21 municípios atendidos.

“Com a operação, nós atingimos uma média de 50 mil laudos por mês. Podemos ajudar a diversificar os serviços médicos oferecidos à população, democratizando o acesso ao atendimento de qualidade”, pontua Dr. Augusto.

Inteligência pioneira

Com serviços remotos, como laudos à distância, consultoria e planejamento de necessidades estruturais de uma clínica radiológica até um grande hospital, a One Laudos vem ganhando ainda mais espaço no mercado de saúde brasileiro.

Por exemplo, o sistema de telerradiologia da empresa utiliza algoritmos como base em milhões de exames previamente realizados, auxiliando desde a detecção precoce de um potencial câncer na mamografia até a eficácia de um medicamento no seguimento da doença de Alzheimer no caso de uma ressonância magnética.

Monitores de alta definição e produtividade, indicadores para priorização de exames, software de reconhecimento de voz e aplicativo interativo também são ferramentas de controle e auxílio diagnóstico usados para proporcionar maior exatidão de resultados.

Tecnologia

Ao todo, a empresa estima que mais de 150 mil exames são gerados por mês e cerca de 75% deles podem ser acessados direto pelo aplicativo, facilitando o acesso ao diagnóstico precoce.

Além dos contínuos investimentos em big data e inteligência artificial, a One Laudos também promove capacitação continuada e humanizada de seus médicos e gestores, através de programas de formação, apoio à produção científica e discussão de casos clínicos.

“Acreditamos que uma empresa focada em medicina diagnóstica precisa não só contar com a mais avançada e completa tecnologia, mas também excelência médica. Ter um time com uma boa formação e conhecimento formado por técnicos de radiologia, médicos radiologistas, equipe de enfermagem e profissionais de gestão de centros de imagem é fundamental para a qualidade do laudo. A tecnologia é a nossa melhor amiga, mas contar com profissionais capacitados é indispensável”, pontua Dr. Augusto Romão.

Expansão e novas perspectivas

Apenas em 2021, a One Laudos ultrapassou a marca de 2 milhões de laudos realizados, totalizando cerca de 50 mil por mês somente no Estado do Ceará.

Segundo a empresa, a projeção de crescimento deve continuar ascendente para os próximos cinco anos, com expectativa de consolidar a empresa como a mais tecnológica central de laudos da América Latina.

Atualmente, a One Laudos possui unidades físicas distribuídas entre escritórios administrativos, centrais de laudos e atendimento direto ao paciente em: São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e Osasco (SP). A central de laudos em Fortaleza fica no bairro Aldeota.

Para 2022, a empresa pretende inaugurar uma nova central de laudo na capital paulista, com tecnologia avançada, moderna e totalmente integrada com à central, já implantada em Fortaleza. Com a inauguração da nova central e escritório, a empresa projeta um aumento na produção de laudos em até 60%. A meta é ampliar ainda mais sua operação, aumentando o número de exames realizados em Fortaleza e abrangendo também mais regiões do interior.

A empresa também projeta mais investimentos em acolhimento, qualidade de trabalho e segurança dos médicos radiologistas. “Especialistas hoje são escassos no Brasil. Um dos nossos principais projetos para 2022 é iniciar nosso programa de residência médica. Acreditamos que a medicina radiológica é uma das áreas da saúde de maior crescimento no futuro”, afirma Dr. Augusto Romão.

Mais informações e serviços em: https://www.onelaudos.com.br/