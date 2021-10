Empresa de energia solar garante R$ 500 de desconto para vacinados contra a Covid-19

Para além de uma proteção individual, o ato de se vacinar é um processo de cuidado coletivo. Como forma de garantir uma bonificação para quem está em dia com a vacina contra a Covid-19 no Ceará, a empresa MF Energy lançou uma promoção exclusiva para os vacinados: os clientes que adquirem um sistema de energia solar irão receber R$ 500 de desconto na contratação. O valor do desconto pode chegar a R$ 1.000 caso o cliente tenha tomado as duas doses. A promoção é válida até o próximo dia 20 de outubro.

De acordo com Thyenna Karen, CMO da MF Energy, a ideia da promoção surgiu com a percepção de ser um momento em que é preciso estimular a conscientização para acelerar o processo de retomada da economia. Atualmente, a empresa conta com mais de 500 clientes.

A empresa atende em todo o Ceará e possui unidades em Fortaleza, Sobral e Eusébio. “Disponibilizamos de pronto atendimento na nossa sede em Fortaleza, com exposição da maior vitrine de energia solar do Nordeste. Contamos também com engenharia própria e serviço de pronta entrega, contendo os melhores equipamentos do mercado com garantia e segurança, incluindo a facilidade de pagamento com parcelas em até 120 vezes, podendo, assim, gerar sua própria energia de forma econômica, eficaz e sustentável”, explica Thyenna.

Como adquirir os kits

A MF Energy disponibiliza opções de kits fotovoltaicos com capacidades distintas de geração de energia, a depender da necessidade e porte de cada projeto. A contratação pode ser realizada em qualquer uma das lojas da marca, no portal oficial (www.mfenergy.com.br), ou pelo teleatendimento. Recentemente, foi inaugurado um showroom com os principais produtos da MF Energy. Caso o cliente tenha dúvidas sobre qual opção escolher, há especialistas prontos para realizarem uma avaliação individual.

Com o aumento no preço da energia elétrica no Brasil, a instalação de painéis solares é uma forma de auxiliar na redução dos valores pagos pelos clientes. A MF Energy realiza instalações em diferentes espaços, como ambientes residenciais, comerciais, industriais e rurais, com a possibilidade de gerar até 95% de economia na conta de energia.

“Classificada como uma das melhores capitais para a geração de energia solar em relação à economia, Fortaleza está entre os 20 municípios com maior potencial de retorno sobre o investimento do Brasil. Dessa forma, tendo em vista o aumento do valor da fatura de eletricidade nos últimos anos e a alta durabilidade de sistemas fotovoltaicos, a instalação de energia solar é considerada uma das opções mais viáveis e econômicas no Ceará”, aponta a CMO Thyenna Karen.

