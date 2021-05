Embarcação com dois tripulantes é resgatada após três dias de buscas, a 5,5 km da costa cearense

Uma embarcação de pesca chamada 'Vasco I' foi resgatada após três dias de buscas, na tarde deste sábado (15), pelo Navio-Patrulha 'Grajaú', da Marinha do Brasil. Dois tripulantes estavam a bordo, enquanto o barco se encontrava na área marítima de Fortaleza, e ação ocorreu por meio da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE).

Segundo nota divulgada pela Capitania dos Portos, a jangada deixou a Praia do Mucuripe, em Fortaleza, na última segunda (10) e não retornou até a quinta (13), data planejada para ancoragem.

A Operação de Busca e Salvamento (SAR) foi iniciada pela Marinha do Brasil (MB) e coordenada pela Salvamar Nordeste. As buscas foram centralizadas na última posição conhecida da embarcação, a cerca de 15 km da costa cearense.

As informações dão conta de que a embarcação estava a 5,5 km da costa no momento em que foi encontrada. O Navio-Patrulha 'Grajaú' foi o responsável por trazer os tripulantes em segurança até o Porto do Mucuripe.