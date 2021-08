Em palestra on-line na Unifor, Mateus Costa-Ribeiro fala sobre carreira no Direito

Por que estudar Direito? Como é a carreira e como se destacar na profissão? Para quem tem interesse neste campo, conhecer os caminhos do sucesso profissional na área jurídica é muito importante antes de decidir pelo curso de graduação. E para responder essas perguntas, nada como ouvir alguém que é referência no assunto, como o advogado Mateus Costa-Ribeiro, que participa de palestra on-line na Universidade de Fortaleza (Unifor), nesta quinta-feira, dia 12 de agosto, às 19h. Inscreva-se aqui.

O evento é gratuito e integra a programação do Expresso 21, um projeto multiplataforma que traz uma série de conteúdos on-line para que estudantes do ensino médio, graduados e interessados em geral possam descobrir o que cada curso oferece. A transmissão da palestra será pelos canais oficiais de comunicação da Unifor (YouTube, Instagram e Facebook) e na TV Unifor (YouTube e canal 181 da NET).

Nesta live, o jovem advogado Mateus Costa-Ribeiro vai falar um pouco da sua trajetória, que começou bem cedo, e mostrar caminhos para quem quer seguir essa área. Aprovado no vestibular aos 14 anos, ele se formou bacharel em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre pela Harvard Law School. Foi o indivíduo mais jovem da história aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e no exame equivalente em Nova York. Hoje, aos 21 anos, é um dos mais jovens advogados com autorização para exercer o ofício nos Estados Unidos da América.

Ele explica como conseguiu ingressar na Universidade aos 14 anos. “Fiz um Ensino Médio muito bem feito, com vários cursos extracurriculares de matemática, inglês e português na Universidade Johns Hopkins e pelo Método Kumon. Amadureci rápido através do convívio com pessoas mais velhas e, a partir do segundo semestre, já me considerava um aluno como qualquer outro”, conta.

A pouca idade não foi um problema para o profissional. “Eu estava decidido a entrar no curso e não me sentia inferior a nenhum dos meus colegas por ser mais jovem. Queria apenas provar que idade não é documento de imaturidade – e que estava à altura do desafio de cursar a faculdade aos 14. Minhas notas e amigos que fiz sugerem que foi um experimento bem-sucedido”, reflete Mateus.

Para ele, o grande desafio mesmo foi passar no exame de qualificação para tornar-se advogado nos Estados Unidos. “Precisei aprender todos os ramos do Direito – contratos, penal, civil, família, etc – de acordo com a regulação estadunidense. Ao mesmo tempo, elaborar peças processuais em inglês não foi intuitivo no começo, já que os Estados Unidos vêm de uma tradição jurídica diferente da brasileira, do common law (direito comum)”, explica.

Mas o esforço valeu a pena, pois foi este passo que permitiu que Mateus pudesse atuar no mercado financeiro americano, representando companhias brasileiras em operações de mercado de capitais e fusões e aquisições, envolvendo bancos e outras companhias listadas nos EUA. “É um investimento de tempo, de recursos. Trata-se de um verdadeiro projeto de vida”, arremata.

Live “Por que estudar Direito?”

Convidado: Mateus Costa-Ribeiro

Data: 12/08, quinta-feira

Horário: 19h

Público: Alunos, professores, alunos do ensino médio e público externo.

Transmissão: Canais de comunicação da Unifor (YouTube, Instagram e Facebook) e na TV Unifor (YouTube e canal 181 da NET)

