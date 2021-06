Desembargador pede 'trégua' em greve de motoristas e cobradores em Fortaleza

Em audiência virtual promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE), os sindicatos dos trabalhadores do transporte público de Fortaleza e das empresas de ônibus tentaram negociar o fim da greve em Fortaleza, iniciada nesta terça-feira (8). Para não afetar os passageiros, o desembargador Paulo Régis Machado Botelho pediu uma "trégua" até a próxima terça-feira (15) — data de nova audiência.

A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro) informou na negociação que definirá a continuidade ou suspensão da greve em assembleia com a categoria nesta quarta-feira (9), às 9h e às 15h.

Motoristas e cobradores pedem reajuste de 9% do salário e a vacinação contra a Covid-19 de imediato, além de outras demandas. Dimas Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), informou que a atual situação econômica causada pela pandemia do coronavírus dificulta as negociações.

“A gente está pagando salários, benefícios, isso precisa ser muito valorizado. Fizemos uma proposta de 2,46% porque as empresas estão sem condição nenhuma de pagar qualquer coisa. É um compromisso que faço com receio. As empresas têm que arcar com os custos”, disse Dimas Barreira.

Número de motoristas e cobradores vacinados será levantado

O presidente do Sindiônibus também informou que irá levantar os dados de quantos motoristas e cobradores já receberam imunização e quantos ainda falta. A entidade estima em 9 mil o número de trabalhadores de transporte público em Fortaleza.

Ferrucio Feitosa, titular da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) de Fortaleza, declarou em audiência que, com os dados em mãos, poderá conversar com a área responsável pela vacinação.

Domingo Neto, presidente do Sintro, pontuou a necessidade da vacinação dos profissionais. Segundo ele, a média de idades de funcionários do transporte público é de 25 a 50 anos. “Tivemos uma grande reformulação nos últimos anos”, disse o diretor sindical.

O desembargador Paulo Régis Machado Botelho pediu ainda que Sintro e Sindiônibus se unam em um documento e peçam a vacinação ao Governo do Ceará e à Prefeitura de Fortaleza.

Terminal do Siqueira com embarques suspensos

Um dos terminais mais movimentados de Fortaleza, localizado no bairro Siqueira, teve os embarques temporariamente suspensos durante manifestação de motoristas e cobradores no primeiro dia do movimento de greve da categoria.

Na segunda-feira (7), Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) havia decidido que os trabalhadores do transporte público da Capital deveriam garantir pelo menos 70% da frota de veículos circulando durante a greve.

Conforme o desembargador Paulo Régis Machado Botelho, a categoria está proibida de fechar vias em terminais, garagens de veículos e em paradas de transporte público. Caso as medidas não sejam obedecidas, o Sintro poderá pagar multa de R$ 30 mil.