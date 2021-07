CREF5 protagoniza ações em defesa dos profissionais da Educação Física no Ceará

Desde o início da pandemia da covid-19 no Brasil, uma das principais medidas foi a restrição da circulação do público em ambientes abertos, e sobretudo nos fechados, que estivessem suscetíveis a aglomerações. As restrições tiveram impacto direto na atuação dos profissionais da Educação Física. Dentro desse cenário, o Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5) vem trabalhando para garantir o suporte adequado aos profissionais.

Segundo Andréa Benevides, presidente do CREF5, as ações começaram a ser montadas tão logo se iniciou o processo de restrição, com a elaboração de uma Comissão de Enfrentamento de Situação Emergencial. “Iniciamos a construção de protocolos, em concordância com as normas e decretos estabelecidos pelo Governo do Estado do Ceará e autoridades de Saúde, no sentido de promoção e prevenção da saúde, exigindo uma ação antecipada, com objetivo de alcançar níveis gerais de saúde e bem-estar e o controle redução de risco, tendo como base o conhecimento epidemiológico moderno e a garantia da prática de atividade física”, explica Andréa.

Tanto que, o CREF5 foi protagonista no processo de abertura gradual das academias e da flexibilização da atuação dos profissionais, como as assessorias esportivas ao ar livre. Andréa também reforça as recomendações que foram encaminhadas aos profissionais de Educação Física referente aos protocolos de segurança para o momento atual. Além disso, junto ao Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), foram publicadas medidas em relação à intervenção profissional dentro do contexto da Covid-19, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Essas ações garantiram a representatividade do setor junto ao Governo do Estado e a reabertura gradual das atividades.”

Legenda: Andréa Benevides, presidente do CREF5 Foto: Divulgação

Em paralelo às negociações e à elaboração de protocolos, junto ao poder público, o CREF5 continuou com intensa atividade fiscalizatória e de orientação, para inibir a atuação irregular ou ilegal da profissão em todo o Ceará, inclusive nas redes sociais. Em 2020, de janeiro a dezembro, foram realizados mais de 530 encaminhamentos por exercício irregular ou ilegal da profissão, por todo o Estado. Dessas, 31 notícias-crimes foram protocoladas pelo exercício ilegal on-line, no período de lockdown. Até agora, de janeiro a maio de 2021, já são 184 encaminhamentos por exercício ilegal ou irregular da profissão. Outra ação do Conselho é o programa CREF5 Itinerante, que leva capacitação, fiscalização e serviço de secretaria para os 184 municípios do Ceará. Foi implementada também a Comissão de Delegados do CREF5, que garante uma maior agilidade na resolução das demandas da região metropolitana de Fortaleza e outras regiões do Estado.

Reconhecimento

Legenda: Profissionais da Educação Física também auxiliam na realização de atividades ao ar livre Foto: Shutterstock

De acordo com Andréa, os profissionais de Educação Física tiveram sua importância reconhecida cada vez mais, à medida que pesquisas apontavam o papel terapêutico do exercício físico. A capacidade de adaptação desses profissionais também foi percebido pela presidente, ao migrarem para a realização de aulas on-line.

Em relação às pessoas que se recuperaram da covid-19, Andréa aponta que o acompanhamento médico é fundamental. “Todas as pessoas recuperadas devem passar por uma avaliação minuciosa para a volta à prática de exercícios. O alerta é especialmente importante aos pacientes que foram hospitalizados, onde cerca de 20 a 30% apresentam algum acometimento cardíaco.”

Denúncias

Como forma de coibir o exercício ilegal da profissão, o CREF5 também é espaço para denúncias de irregularidades ou infrações das legislações do CONFEF e do Código de Ética. Todo cidadão cearense pode realizar uma denúncia dentro dos canais da instituição, informados abaixo.

Whatsapp: (85) 99998.7900

E-mail: fiscalizacaocref5@cref5.org.br; denuncia@cref5.org.br

Portal do Cref5: cref5.org.br

