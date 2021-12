Corpo de consultora de vendas que desapareceu ao nadar no mar é encontrado na Praia do Futuro

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) encontraram nesta segunda-feira (6), o corpo da consultora de vendas Scarllet Viana Braga, de 30 anos. A jovem havia desaparecido enquanto nadava, na manhã deste domingo (5), na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Segundo o órgão, a procura iniciou ainda na manhã de domingo. Nesta segunda (6), as buscas seguiram com moto aquática, bote e, também, na faixa de areia.

Desaparecimento

A amiga de Scarllet, Pamella Magalhães, relatou que a jovem tinha o hábito de nadar no local. Por volta das 5h30 deste domingo, ela foi acompanhada de dois amigos.

“Eles estavam nadando, mas ela tava numa parte mais funda. Ele viu e gritou ‘aí está fundo’ e foi saindo, mas, quando olhou para trás, não a viu mais”, disse.

