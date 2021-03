Coronel da PM é transferido de Fortaleza para a Paraíba por falta de leito de UTI de Covid-19

O coronel Jair Matias Queiroz, da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi transferido de Fortaleza para Campina Grande, na Paraíba devido à falta de leito de UTI para tratar a Covid-19. A transferência foi feita neste sábado (27) com ajuda de amigos policiais do estado paraibano e viabilizada pela polícia cearense.

Queiroz, que tem 53 anos, estava internado em um hospital particular da Capital na última terça-feira (23) após contrair o novo coronavírus. No entanto, em face do esgotamento do sistema de saúde, a unidade não possuía vaga em leito de UTI. O policial também já tinha sido atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A esposa do policial, Eugenia Queiroz, comunicou a situação para amigos do marido na Paraíba e, após trâmites com hospitais de Campina Grande, uma vaga foi reservada no Hospital Pedro I. Amigo de Queiroz, Coronel Cunha Rolim, da PM paraibana, participou do processo de transferência.

Segundo o policial da Paraíba relatou ao Diário do Nordeste, a aeronave que transportou Jair Queiroz chegou em Campina Grande por volta das 11h deste sábado.

Estado de saúde

De acordo com Eugenia Queiroz, o marido encontra-se intubado e internado na UTI do Hospital Pedro I, da rede pública de saúde de Campina Grande. Apesar disso, o quadro de saúde é estável. Boletim médico deve ser atualizado neste domingo (28). A mulher está a caminho da Paraíba para ficar mais perto do esposo.

Legenda: O coronel Queiroz tem 53 anos e atualmente está em processo para entrar na reserva militar Foto: Reprodução/Instagram

Jair Queiroz atualmente é coronel da ativa da PMCE, embora já tenha dado entrada para ir para a reserva. Ele morava no Uruguai com a família, mas veio para Fortaleza cuidar de um empreendimento.

Apoio da PM

Por meio de nota, a PMCE informou que "envidou todos os esforços para proporcionar a remoção do oficial, dada a gravidade e urgência de seu quadro".

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE), informa que vem dando total assistência a todos os policiais militares que estão acometidos com a COVID - 19, quer estejam internados ou não e quer sejam da ativa ou da reserva, todos estão tendo o acompanhamento do Comando da Corporação por meio da Coordenadoria de Saúde e Assistência Social e Religiosa(CSASR)", diz a corporação.