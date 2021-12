Construção de edifícios altos amplia possibilidades para Engenharia Civil

Nas construções de edifícios, o trabalho do engenheiro civil é essencial para pensar a estrutura, a tecnologia de materiais e todo o planejamento e execução da obra, atendendo aos projetos estruturais e de arquitetura. Quando a proposta é construir prédios altos, de 50 andares, por exemplo, o olhar desse profissional para estes projetos deve ser ainda mais detalhado e refinado. Em Fortaleza, o crescimento deste setor abre o leque de oportunidades para engenheiros civis.

Como observa Elaine Cristina Rodrigues Ponte, engenheira Civil com Mestrado em Estruturas e professora do curso de Engenharia Civil da Universidade de Fortaleza (Unifor), essa tendência tem se observado especialmente após a atualização do Código de Obras, em 2015, em concordância com a Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. “Juntamente com a aceitação de uma nova postura construtiva pela cidade de Fortaleza e Região Metropolitana, passou-se a crescer o recente incentivo para construções de edifícios altos, sendo o primeiro prédio o São Carlos Condominium, em 2018”, destaca.

O prédio possui 36 andares e aproximadamente 130 metros de altura, tendo sido projetado pela Empresa Struturale. Outro que está em processo de construção, no bairro Mucuripe, possui 50 andares e tem, aproximadamente, 166 metros de altura. “Edifícios com essa magnitude e estrutura passam por desafios estruturais. Sabe-se que a arquitetura tem que ser desenvolvida juntamente com a estrutura, pois são necessárias peças mais robustas para atender os esforços”.

Oportunidade

Diante de grandes desafios da construção, cresce a necessidade de mão de obra especializada. Por serem estruturas mais robustas, com armações mais pesadas e maior complexidade estrutural, a Norma Brasileira recomenda que prédios altos tenham um estudo mais elaborado sobre os ventos, tais como o Ensaio de Túnel de Vento.

“O estudo determina a carga estática do vento e a resposta dinâmica da edificação. Com o Ensaio de Túnel de Vento, torna-se confiável construir por reproduzir, em escala reduzida, exatamente as características do vento natural. O ensaio se torna relevante em estruturas esbeltas e altas”, explica Elaine Cristina.

É aí que as oportunidades de mercado para os profissionais se ampliam. “Para o primeiro estudo realizado no Ceará foi necessário a contratação de uma empresa estrangeira para a elaboração do ensaio. Acredito que com o aumento da demanda, em breve, surgirão empresas especializadas no mercado. Além de ser realizado o protótipo/ensaio, é necessário a análise dos resultados para a perfeita utilização dos resultados. Assim, acredito que o mercado local terá um grande incentivo neste sentido”, analisa a engenheira.

De acordo com a professora, a área de engenharia civil como um todo se beneficia com a crescente evolução da construção civil, incluindo setores como tecnologia dos materiais, engenharia estrutural, tanto execução quanto projeto, engenharia mecânica, arquitetura, entre outras.

Para quem tem interesse em atuar na área, ela recomenda ficar de olho nas oportunidades. “Sempre comento em sala de aula: você deve estudar tudo, mas se especialize no que você tem mais afinidade, naquilo que você gosta de fazer. O curso de engenharia civil é muito amplo e dá várias oportunidades para o aluno”, finaliza.