Conselho lança aplicativo para atendimento com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais

Em busca de ampliar o acesso da população a um serviço de saúde de boa qualidade, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Crefito6-CE) desenvolveu um aplicativo para conectar a sociedade com os profissionais. Intitulado Crefito 6, o app é o 1º da sua categoria no Brasil, e está disponível de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.

Lançado no início deste mês, o Crefito 6 também atua como forma de ampliar as possibilidades de trabalho para profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, áreas que tiveram aumento de demanda por conta da pandemia de Covid-19. Segundo Ricardo Lotif, presidente do Crefito6-CE e idealizador do aplicativo, a ferramenta surgiu da demanda de encontrar profissionais de forma mais ágil.

Dessa forma, pacientes que antes entravam em contato com o Conselho para saber sobre atendimentos em determinadas regiões do Ceará agora podem apenas utilizar o aplicativo para encontrar profissionais que atendam mais próximo de suas residências, trazendo benefícios para todos.

Até o momento, cerca de 300 profissionais, entre fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, estão inscritos dentro do aplicativo. Para ser vinculado, é preciso estar credenciado junto ao Conselho. “A recepção está sendo muito boa dos profissionais. Muitos deles acabaram de se formar e querem os primeiros pacientes em domicílio e já podem atender através do app. Então, está sendo um sucesso. Os que já estão há muito tempo no mercado estão organizando seus atendimentos mais próximos de onde atendem, em vez de ficar rodando a cidade inteira”, reforça Ricardo.

Mercado

Em relação ao aumento da procura por profissionais desde o início do período de pandemia, Ricardo comenta que, além de Fortaleza, o Interior também conta com expansão dos serviços, como no município de Tianguá, que atualmente conta com a presença de fisioterapeutas na UPA do município. Além disso, o Ceará conta com dois centros pós-Covid: um em Fortaleza, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), e outro em Maracanaú, ambos com atendimentos de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

Legenda: O cadastro no aplicativo é realizado de forma rápida e intuitiva Foto: Crefito Arte/Divulgação

Para o presidente, a previsão é de que o mercado será impactado de forma positiva pelo aplicativo, pois permite que os pacientes entrem em contato com as clínicas mais próximas de suas residências. No aplicativo há o currículo completo dos profissionais cadastrados.

Cadastro

Para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que desejam realizar o cadastro no aplicativo, Ricardo explica que é preciso estar inscrito no site do Crefito6-CE, com prazo de aprovação de até 48 horas em dias úteis. A partir disso, é feita uma avaliação para averiguar se o profissional atende a critérios como não responder a processos éticos, estar em situação regular, entre outros.

Serviço

App Crefito 6 - Disponível para dispositivos Android e iOS

Crefito6-CE

Canais de atendimento

(85)3241-1456 / (85) 99983-4522

secretaria@crefito6.org.br

https://www.crefito6.org.br

