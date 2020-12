Comunicado: Uma data firmada pelo Governo

Pela primeira vez, o Governo Federal falou em datas para o início da vacinação no País. Deve ser em janeiro que os profissionais da saúde e os demais grupos prioritários serão imunizados. Atrasado em relação às outras nações para o início da vacinação, o Brasil está entre os que mais perderam vidas nesta pandemia. Ontem, por exemplo, foram 1.111 vidas encerradas de acordo com o Ministério da Saúde. São dados oficiais. O número, infelizmente, pode ser ainda maior. É uma tragédia diária que o País, institucionalmente, ainda não entendeu a gravidade. É um dos períodos, certamente, mais tristes da história brasileira. O Brasil, um gigante da América Latina, tem deixado o bom exemplo para trás, inclusive regionalmente.

Transporte

A população que pega ônibus todos os dias em Fortaleza tem ficado cada vez mais insatisfeita. Além da obrigatoriedade de usar a máscara por conta da pandemia (o que é correto), o ar condicionado dos veículos está desligado para evitar a circulação do mesmo ar no ambiente. O calor da Capital cearense segue castigando os passageiros que se deslocam pela cidade entre um compromisso e outro.

Liminar

A rinha entre os ministros do Supremo Tribunal Federal Kássio Nunes Marques e Luís Roberto Barroso, a respeito da Lei da Ficha Limpa, trouxe um avalanche de ações de prefeitos do interior do País que queriam na Justiça assumir os mandatos. Que o mundo jurídico e político resolva logo essa situação e preserve uma lei que tentou moralizar a vida pública.

Fim do plantão

O governador Camilo Santana (PT) anunciou a convocação de 2.500 professores para assumir seus postos no ano que vem. A demanda antiga da categoria parece que finalmente foi resolvida. O anúncio foi feito em uma live. Era sempre nas lives, inclusive feitas pelo governador, que vinham (nos comentários) as cobranças dos concursados pela convocação.

Violência

O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que se manifeste em matérias de relevante importância para evitar que réus condenados por feminicídio pelo Tribunal do Júri tenham suas penas atenuadas ou mesmo sejam absolvidos após recursos que ainda hoje ancoram-se em teses como a legítima defesa da honra.

Mobilização

A Lei Maria da Penha é um dos marcos na história da defesa das mulheres no País. É uma das poucas leis que de fato funcionam no Brasil. As denúncias feitas por mulheres agredidas têm um alto percentual de resolutividade por parte da Justiça brasileira. Não à toa as vítimas de violência doméstica, por exemplo, têm ido cada vez mais às delegacias de proteção à mulher para formalizar as denúncias. É importante que esse movimento do gênero se fortaleça a cada dia para que a sociedade, enfim, entenda que não é razoável vivermos em 2020 e o índice de violência doméstica, fortalecido no isolamento da pandemia, seja tão comum, fazendo tantas vítimas nestes tempos.

