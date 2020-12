Comunicado: Esperança por 2021

O ano começa na sexta-feira. Hoje é momento de reflexão de tudo o que passou. É aquele momento que a gente procura nas lembranças as promessas feitas há 366 dias (ano bissexto), as conquistas nos últimos meses e as frustrações, que são comuns. Ninguém imaginaria que enfrentaríamos uma pandemia, e que a doença atrapalharia o nosso ir e vir, impediria os nossos planejamentos e alterasse as nossas prioridades. Um ano difícil se encerra hoje. O amanhã, representado agora pelo ano que vai chegar, é mais uma oportunidade de reorganizarmos as estratégias e olhar para frente, sem esquecer que as dificuldades serão adaptadas.

Mundo Pet

A partir de fevereiro de 2021, a Unidade de Atendimento Veterinário (UAV), centro prático do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Fortaleza, deverá expandir o atendimento para o público. O espaço oferece serviços clínicos e cirurgias de baixa e média complexidade para animais. Os valores de consultas e procedimentos ainda serão divulgados pela instituição, mas a expectativa é de que os serviços tenham preços acessíveis.

Atendimento

O atendimento, além de animais domésticos, como cães e gatos, por exemplo, e que acabam sendo mais comuns entre a população brasileira, a unidade da instituição terá estrutura para acompanhamento de animais de produção, como bovinos e equinos. O espaço deve disponibilizar atendimento clínico, cirurgias de castração e remoção de tumores — procedimentos considerados caros em clínicas privadas.

Educação

O Governo do Estado entregou na quarta-feira (30) uma nova escola profissional no município de Alto Santo. Está é a 122ª unidade com esse perfil. Essa é uma das apostas do governo estadual para combater a fuga escolar, a criminalidade e a continuar elevando os índices educacionais dos cearenses. A aposta, é bem verdade, tem dado certo, visto os últimos indicadores nacionais.

Fiscalização

Mesmo no fim do ano, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), popular entre a população cearense, tem dado continuidade à fiscalização de bares, barracas de praia e restaurantes na Capital. Na quarta, por exemplo, a fiscalização ocorreu em estabelecimentos localizados nos bairros Praia do Futuro, Aldeota e Meireles. Denúncias feitas ao órgão tem como objetivo identificar aglomerações e o cumprimento das regras relativas à reabertura do comércio e serviços alimentícios durante a pandemia. Dos cinco estabelecimentos fiscalizados, dois foram autuados.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza