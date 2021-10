Coaph Saúde inaugura hospital em Fortaleza; várias especialidades serão atendidas

Com lançamento oficial marcado para a próxima segunda-feira, 18 de outubro, o novo HDOC - Hospital Dr. Oswaldo Cruz, administrado pela Coaph Saúde, apresenta-se como um equipamento para ampliar base de atendimento hospitalar em Fortaleza. O hospital conta com 46 leitos, divididos entre enfermaria e apartamentos, 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dois centros cirúrgicos, laboratórios de análises clinicas, exames de tomografia, mamografia, raio-x, consultas de urgência e emergência e mais.

“O Hospital será um novo equipamento de saúde para nossa população, ajudando principalmente na realização de procedimentos que estagnaram por conta da pandemia, com realização de cirurgias de médio porte, assim como exames e procedimentos”, explica Pedro Coelho, cirurgião-geral e diretor técnico do HDOC.

Dr. Pedro destaca que o centro cirúrgico tem porte para cirurgias gerais, além das especialidades em urologia, proctologia, otorrinolaringologia, oncologia, cirurgia torácica, vascular, entre outras. O investimento do Coaph Saúde na revitalização do equipamento foi de R$ 10 milhões, com cerca de 600 empregos diretos gerados. Atualmente, estão sendo chamados para as vagas os profissionais da saúde que são cooperados da Coaph. Caso haja necessidade, serão abertas vagas para o público externo.

Facilidade para os clientes

Os serviços do HDOC estão disponíveis para pacientes com convênios, planos de saúde variados, além de atendimentos particulares. Uma das facilidades é o parcelamento em até 6 vezes de procedimentos cirúrgicos que custam a partir de R$ 1 mil, como colecistectomia, cirurgias de retirada de litíase renal (pedra nos rins), retirada de amígdala e outros. A intenção é ampliar a acessibilidade da população aos serviços e saúde

Expansão

Além do novo hospital em Fortaleza, a Coaph Saúde está construindo outros equipamentos. A unidade HDOC - Eusébio está em estágio avançado, informa Dr. Pedro Coelho. Um centro de especialidades também está sendo desenvolvida na avenida Heráclito Graça, devendo ser lançado ainda esse ano.

“A Coaph Saúde é uma empresa de saúde completa conta com cooperativa de saúde para serviços de atendimento pré e hospitalar, com mais de 17 mil associados, rede de cuidados domiciliares (home care e SAD) telemedicina própria com ônibus de apoio. Estamos presentes em oito estados do Brasil com inovação e tecnologia” comenta Péricles Filho, diretor do HDOC.

Legenda: Interior do HDOC - Hospital Dr. Oswaldo Cruz Foto: divulgação

Especialidades do Hospital Dr. Oswaldo Cruz

Ortopedia e traumatologia

Cirurgia geral

Urologia

Vascular

Oncologia

Torácica

Plástica

Otorrino

Cardiologia – sem cirurgia

Ginecologia

Dermatologia – sem cirurgia

Proctologia

Gástrico – sem cirurgia

Outras cirurgias (hérnia, pedra na vesícula, histerectomia e pedra nos rins)

Serviço

Hospital Dr. Oswaldo Cruz

Endereço: Rua Rocha Lima, 231 – próximo ao Centro. Entre a avenida Duque de Caxias e a rua Pe. Valdevino

Contato: (85) 3022-1800

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza