Cinco municípios do Ceará recebem refrigeradores para armazenar vacinas contra a Covid-19

O estado do Ceará recebeu cinco câmaras refrigeradas para armazenar vacinas contra a Covid-19. Foram contemplados na manhã desta quarta-feira (30) os municípios de Banabuiú, Itaitinga, Paraipaba, Paracuru e Quixeramobim. Ainda há a previsão de chegada de mais 75 desses refrigeradores até o dia 12 de janeiro.

O Governo do Estado revelou que a aquisição desses equipamentos faz parte do plano estadual para receber os imunizantes. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) adquiriu, ao todo, 147 câmaras refrigeradas para os municípios. Dessas, 143 comportam 200 litros e quatro aparelhos armazenam 300 litros. O valor do investimento é de R$ 2,8 milhões. As cinco novas câmaras refrigeradoras têm capacidade para armazenar 200 litros, adequadas para as unidades de saúde que recebem até nove mil doses de vacina por mês.

O Governo garantiu que os equipamentos refrigeradores vão ser utilizados prioritariamente para o armazenamento das vacinas contra a Covid-19. Para o Secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr.Cabeto), “a chegada dessas câmaras refrigeradas está sendo muito bem planejada, possibilitando formar a capacidade instalada de aquisição das vacinas da Covid-19".

Conforme entrevista concedida ao Sistema Verdes Mares nesta quarta-feira (30), Dr. Cabeto afirmou que o Estado já tem em estoque de mais de sete milhões de seringas e agulhas. Destas, 2 milhões já estão em estoque na rede de saúde, e 5,7 milhões foram adquiridas por mediação.

“O Ceará fez um planejamento muito correto, pois mostra à população que a partir do dia 1º de janeiro vai estar preparado para vacinar. Quando a vacina chegar, vamos executar da forma mais adequada, trazendo segurança ao cearense”, complementa Dr. Cabeto.