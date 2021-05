Celebrações presenciais em igrejas do Ceará poderão ocorrer até as 17h aos fins de semana

O novo decreto que definiu as medidas de isolamento social flexibilizou ainda mais a reabertura de templos religiosos no Ceará. Pela nova regra, que entrará em vigor só a partir desta segunda-feira (3), as instituições podem retomar as celebrações presenciais aos sábados e domingos até as 17 horas.

A abertura das igrejas deve ser limitada a 25% do público. As instituições deverão cumprir as normas estabelecidas em protocolos sanitários.

Apesar da liberação, o texto recomenda que as celebrações permaneçam sendo realizadas exclusivamente de forma remota.

No decreto anterior, os templos podiam receber até 10% da sua capacidade. De segunda a sexta-feiras, continua a permissão para celebrações religiosas até as 20 horas.

O toque de recolher estipulado durante a semana é das 20h às 5h. Aos sábados e domingos, começa às 19 horas. O novo decreto vale a partir de segunda (3) — portanto, o lockdown permanece neste fim de semanda (1º e 2 de maio).

Que horas podem ocorrer os cultos, missas e celebrações religiosas

De segunda a sexta-feira: até as 20 horas

Aos sábados e domingos: até as 17 horas

Cultos retomam no próximo fim de semana

O Pastor Sandro Fiúza, da comunidade evangélica Verdadeiros Adoradores e também representante da religião no Comitê Covid-19 do Governo do Estado, disse que as igrejas vão reabrir nos fins de semana, cumprindo as medidas de segurança.

“A Igreja ajudará muito a que as pessoas possam retornar às suas rotinas; Se há segurança e responsabilidade, vamos voltar com toda certeza. E, na medida que as coisas forem melhorando, vamos aumentando a capacidade”, avaliou.

Arquidiocese de Fortaleza ainda não informou se ocorrerá mudanças para as missas em templos da Igreja Católica Apostólica.

O que mudou para os sábados e domingos com novo decreto

Além das igrejas poderem reabrir, o comércio de rua e restaurantes poderão retomar as atividades nos fins de semana, das 10h às 15h.

Os shoppings abrirão das 12h às 17h, incluindo praça de alimentação.

O toque de recolher começar às 19h nos fins de semana.

REGRAS EM VIGOR A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (3 DE MAIO):

O Ceará continua em isolamento social, com toque de recolher de segunda a sexta-feira das 20h às 5h;

Atendimento presencial liberado para café da manhã a partir de 6h em padarias, supermercados e congêneres, valendo também no fim de semana;

Comércio de ruas e serviços, como restaurantes e barracas de praia, funcionam das 10h às 16h. Aos fins de semana, o funcionamento será das 10h às 15h;

Shoppings, incluindo praça de alimentação, funcionam das 12h às 18h. Aos fins de semana, abrem das 12 às 17h;

Toque de recolher, aos fins de semana, das 19h às 5h;

Construção civil pode iniciar as atividades a partir das 7h;

Atividades físicas individuais podem ser realizadas em espaços públicos e abertos;

Aulas presenciais nas escolas estão permitidas até o 9º ano do ensino fundamental;

Academias de ginástica podem funcionar das 6h às 18h;

Igrejas e templos podem funcionar com 25% da capacidade, inclusive nos fins de semana.

