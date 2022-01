25% dos agendados em centros de testagem gratuita para Covid-19 no Ceará não comparecem

O Ceará possui 25 centros de testagem gratuita para Covid-19, sendo 21 deles funcionando por agendamento. No entanto, cerca de 20% a 25% dos usuários que agendam não comparecem no horário marcado, segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

"É importante que você que está assintomático, e conseguiu fazer o seu agendamento, compareça ao local de testagem para realizar o teste que vai diagnosticar a Covid", apelou a secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves.

Conforme a pasta, os pontos de testagem realizam entre 4,5 mil a 5 mil exames por dia, sendo que 57% dos diagnósticos são positivos.

Ricristhi Gonçalves Secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa "Nas últimas duas semanas, nós dobramos a positividade. Hoje os centros de testagens já apontam para uma positividade de 57%."

Como agendar

O agendamento dos testes é aberto a cada dois dias no sistema do Saúde Digital ou pelo aplicativo Ceará APP. Apenas o centro de testagem instalado no Hotel Excelsior, em Fortaleza, atende por ordem de chegada, e tem registrado longas filas de pessoas à procura de exame.

Pontos de testagem gratuita no Ceará

Fortaleza

Sesi Centro - agendamento

Sesi Parangaba - agendamento

Sesi Barra do Ceará - agendamento

Drive-thru no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) - agendamento

Hotel Excelsior (sem necessidade de agendamento) - ordem de chegada

Drive-thru do Shopping RioMar Kennedy - agendamento

Rodoviária Engenheiro João Thomé -exclusivo para viajantes

Aeroporto Internacional Pinto Martins - exclusivo para viajantes

Sesc Fortaleza (av. Duque de Caxias) - agendamento

Senac Fortaleza (av. Tristão Gonçalves) - agendamento

Maracanaú

Sesi Maracanaú (Distrito Industrial) - agendamento

Juazeiro do Norte

Sesi Juazeiro do Norte (Pirajá) - agendamento

Aeroporto de Juazeiro do Norte - exclusivo para viajantes

Sobral

Sesi Sobral (Centro) - agendamento

Iguatu

Sesc Iguatu (Centro) - agendamento

São Gonçalo do Amarante

Sesc (Conjunto São Gonçalo) - agendamento

Crateús

Sesc Crateús (Fátima) - agendamento

Crato

Sesc Crato (Centro) - agendamento

Quixeramobim

Sesc Quixeramobim (Centro) - agendamento

Ibiapina

Sesc Ibiapina (Vicente Aragão) - agendamento

Aracati

Sesc Aracati (Pedregal) - agendamento

Aquiraz

Senac Aquiraz (Centro) - agendamento

Maranguape

Senac Maranguape (Centro) - agendamento

Quixadá

Senac Quixadá (Alto São Francisco) - agendamento

Cedro

Senac Cedro (Centro) - agendamento

