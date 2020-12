Ceará registra 315.936 casos confirmados de Covid-19; número de óbitos é de 9.786

O Ceará registrou 315.936 casos confirmados de Covid-19 e 9.786 óbitos causados pela doença, de acordo com dados da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizada às 17h02 deste domingo (13). Nas últimas 24h, nenhuma morte foi registrada.

A plataforma aponta ainda que o estado tem um total de 997.356 casos notificados. 38.290 casos estão em investigação e 257.263 pessoas já se recuperaram da doença. Ao todo, 1.218.091 exames foram realizados para detecção do vírus. A taxa de letalidade se mantém em 3,1%.

Em Fortaleza, a incidência de contaminação da doença é de 2.784,9. A Capital possui 74.339 casos positivos e 4.050 óbitos, sendo a cidade cearense com os maiores números registrados.

Juazeiro do Norte, no Cariri, tem 16.730 confirmações de Covid-19, 313 mortes e incidência de 6.101,2. O município é o segundo com mais casos. Sobral, localizada na Região Norte do Estado, apresenta 12.823 diagnósticos positivos e 321 óbitos, com incidência de 6.137,3.

Caucaia é a segunda cidade com maior número de mortes, ao todo são 366. No local, foram registrados 6.919 casos e incidência de 1.914,5. Maracanaú tem 8.309 casos positivos e 260 óbitos, enquanto Maranguape notifica 5.663 casos e 119 mortes.

As cidades com maiores incidências de casos da doença, em números proporcionais a 100 mil habitantes, são registradas em Acarape (12.974,7), Frecheirinha (11.085,8), Crateús (8.712,7), Groaíras (7.282,3) e Quixelô (7.201,1).