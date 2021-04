Ceará registra 15.412 óbitos por Covid-19; 21 somente nas últimas 24 horas

O Ceará acumula 15.412 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Os dados constam na plataforma IntegraSUS, atualizada pela Secretaria de Saúde (Sesa) às 9h36 de hoje.

Somente nas últimas 24 horas, 21 pessoas morreram por complicações da doença no Estado. Outros 902 óbitos suspeitos são investigados no Estado. A taxa de letalidade do novo coronavírus é de 2,7% no Ceará.

O número de casos notificados do novo coronavírus chegou 1.668.724. Destes, 580.916 foram confirmados, 85.904 são investigados e 403.511 pacientes se recuperaram. A taxa de letalidade do novo coronavírus é de 2,7% no Ceará.

A espera de leitos

O acesso a leitos de internação adequados ao tratamento permanece um desafio no Estado. Nesta sexta-feira (9), 915 pessoas aguardam por um leito, sendo 516 para Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 399 para enfermarias.

Segundo o IntegraSUS, 95,41% das UTIs para pacientes adultos com Covid-19 estão ocupadas, no Ceará. As UTIs infantil e neonatal estão com 74,24% e 52,38% de ocupação, respectivamente.

Já as enfermarias para adultos estão com 83,01%. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 433 pessoas com o novo coronavírus são atendidas, 186 estão em máscara de reservatório e 98 em ventilação mecânica.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

No Ceará, 1.034.160 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Destas, 290.793 receberam a segunda aplicação do imunizante, de acordo com o Vacinômetro, atualizado pela Secretaria de Saúde (Sesa) às 17h desta quinta-feira (8).