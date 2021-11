Ceará receberá mais de 277 mil doses da Pfizer nesta terça-feira (16)

O Ceará receberá, nesta terça-feira (16), mais 277.290 doses da Pfizer. O lote está previsto para chegar às 17 horas, em Fortaleza. Segundo o governador Camilo Santana (PT), as vacinas contra a Covid-19 serão utilizadas para a segunda aplicação (D2) e a dose de reforço.

"Reitero a importância de todos completarem o ciclo vacinal. Apenas com a vacinação em massa conseguiremos superar de vez essa pandemia", disse o governador, nas redes sociais.

Feriado tem repescagem da vacinação em Fortaleza

Nesta segunda-feira (15), Fortaleza continua com a repescagem para as pessoas que perderam os agendamentos de segunda dose (D2) e de dose de reforço. Não houve, portanto, divulgação de listas.

O atendimento ocorre das 9h às 17 horas. É preciso apresentar documentos pessoais, cartão de vacinação e comprovante do agendamento anterior.

Veja locais de atendimento no feriadão

Onde haverá aplicação de D2 ou dose de reforço:

Shopping RioMar Fortaleza

Shopping RioMar Kennedy

Shopping Iguatemi



São aplicadas D2 de CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca. A dose de reforço é aplicada em idosos, imunossuprimidos e profissionais da Saúde.

A Prefeitura destaca que a repescagem ocorre respeitando a capacidade diária máxima de cada centro de vacinação.

Documentos necessários para vacinação

Para a vacinação, é necessário apresentar os documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência.

Os imunossuprimidos que receberão o reforço precisam ainda apresentar comprovação da imunossupressão. E para D2, deve-se levar também o cartão de vacinação.

Adolescentes que não têm RG podem levar a certidão de nascimento e um documento com foto (bilhete único ou carteira de estudante).

