Ceará recebe mais 24.570 doses da vacina da Pfizer

O Ceará recebeu na noite desta quarta-feira (26), no Aeroporto de Fortaleza, mais 24.570 doses da vacina da Pfizer. A aplicação do imunizante será nas grávidas e nas puérperas (mulheres que deram à luz há até 45 dias) e alcançará 19 municípios do Estado.

Seguindo as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), o novo lote será destinado à aplicação de primeira dose. O agendamento da vacinação é de responsabilidade de cada um dos municípios.

As cidades elegíveis que receberão as doses são:

Fortaleza Acaraú Aquiraz Aracati Barbalha Baturité Brejo Santo Camocim Crato Eusébio Horizonte Juazeiro do Norte Iguatu Itapipoca Limoeiro do Norte Maracanaú Russas Sobral Tianguá

Os municípios só são considerados aptos a realizar a imunização com doses de Pfizer, que requerem acondicionamento e manejos específicos, depois de rigorosa análise de critérios de armazenamento e distribuição, incluindo visitas técnicas.

Das 26 cidades que manifestaram interesse em atuar com doses de Pfizer, ainda precisam de adequação de estrutura e logística (em nível de instância local): Caucaia, Canindé, Crateús, Itaitinga, Icó, Quixadá e Tauá.

Repescagem

Nesta quinta-feira (27), a Prefeitura de Fortaleza fará a repescagem do público-alvo da 3ª fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 que faltou ao agendamento para receber o imunizante.

A vacinação será com o imunizante da Universidade de Oxford/AstraZeneca. O grupo prioritário a ser contemplado é formado por pessoas que têm entre 18 e 49 anos.

Locais

As pessoas serão recebidas das 9h às 17h na Arena Castelão, no Sesi Parangaba, no Shopping RioMar Fortaleza ou em um dos quatro Cucas. No Centro de Eventos, o funcionamento será das 9h às 20h.

De acordo com o prefeito Sarto Nogueira, a imunização tem como foco alcançar as pessoas "que foram agendadas e, por algum motivo, não puderam se vacinar contra a Covid-19".

Grupos prioritários da 3ª etapa do plano de vacinação

Gestantes e puérperas, independente de comorbidades, acima de 18 anos;

Pessoas entre 18 e 54 anos com comorbidades e deficiência permanente.

"Se você faz parte da 3ª fase da campanha, possui uma das comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde como prioritárias e ainda não foi convocado, é importante conferir todas as informações no site Vacine Já", orientou o gestor.

O alerta está sendo reforçado depois da titular da secretaria municipal de Saúde, Ana Estela Leite, divulgar na segunda-feira (24) que 25 mil pessoas aptas para a 3ª fase ainda não identificaram a comorbidade no Saúde Digital.

Veja lista de comorbidades tidas como prioritárias:

Foto: Divulgação/Ministério da Saúde

LOTES RECEBIDOS PELO CEARÁ

1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - CoronaVac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - CoronaVac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - CoronaVac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - CoronaVac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - CoronaVac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - CoronaVac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - CoronaVac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - CoronaVac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - CoronaVac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (8/4/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac

14º lote (16/4/2021) 234.700 doses - 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac

15º lote (23/4/2021) 128 mil doses - 103 mil doses da AstraZeneca e 25 mil da CoronaVac

16º lote (29/4/2021) 192.050 doses - 3,8 mil doses da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca

17º lote (1º/5/2021) 11,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

18º lote (3/5/2021) 15.550 doses da Pfizer/BioNTech e 255.750 doses de Oxford/AstraZeneca

19º lote (6/5/2021) 162.100 doses - Oxford/AstraZeneca

20º lote (7/5/2021) 28 mil doses - CoronaVac/Butantan

21º lote (7/5/2021) 11 mil doses - CoronaVac/Butantan

22º lote (10/5/2021) 45.690 doses - Pfizer/BioNTech

23º lote (13/5/2021) 70 mil doses - CoronaVac/Butantan e 103.750 doses - Oxford/AstraZeneca

24º lote (14/5/2021) 41,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

25º lote (15/5/2021) 25.020 doses - CoronaVac/Butantan

26º lote (18/5/2021) 240,2 mil doses - Oxford/AstraZeneca

27º lote (18/5/2021) 25.740 doses - Pfizer

28º lote (26/5/2021) 231.500 - Oxford/AstraZeneca

29º lote (26/5/2021) 24.570 - Pfizer/BioNTech