Ceará recebe lote com 124,5 mil doses da vacina da AstraZeneca

O Ceará recebeu, na noite desta segunda-feira (16), mais um lote de vacinas contra a Covid-19, com 124,5 mil doses da AstraZeneca. A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Segundo comunicado mais cedo pelo governador Camilo Santana (PT), estas vacinas serão usadas para segunda dose (D2).

Também nesta segunda, o Estado recebeu 107.640 doses da vacina da Pfizer - estas com previsão de uso para D1 e D2.

Com esses dois carregamentos, o Ceará soma 67 lotes de vacinas enviados pelo Ministério da Saúde - 15 só neste mês. Ao todo, já desembarcaram 8.491.058 doses de vacinas no Estado (entre CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen).

Vacinômetro

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

A mais recente atualização do Vacinômetro, da Sesa, indica que foram aplicadas 6,47 milhões de doses de vacinas no Ceará: 4,47 milhões de cearenses receberam a D1 e 1,84 milhão tomaram a D2, além dos 156 mil imunizados com dose única da Janssen.

Os dados foram atualizados às 17h de domingo (15).