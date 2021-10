Ceará recebe 471,2 mil doses da Coronavac, maior lote já enviado ao Estado

Mais 471.200 doses da vacina Coronavac chegaram ao Ceará neste sábado (23) para imunizar a população contra a Covid-19.

O lote, o maior já enviado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) ao Estado, será distribuído pelo Governo a todos os municípios para aplicação de D1 e D2 no público adulto.

Pelas redes sociais, o governador Camilo Santana comentou a chegada do novo lote. “Mais vacinas para nosso estado”, disse.

O chefe do Executivo estadual falou também que o Estado espera uma nova remessa de AstraZeneca a ser enviada pela União para dar continuidade ao ciclo vacinal das pessoas que receberam esse imunizante na D1.

“Estamos no aguardo do envio de lotes de AstraZeneca também. Seguimos trabalhando firmes para imunizar nossa população o mais rápido possível”, complementou Camilo.

O Ceará já aplicou cerca de 11,2 milhões de doses, entre D1, D2 e dose única, sendo o oitavo estado com maior percentual de imunização completa da população no país e o primeiro no Nordeste.

O agendamento e a vacinação são de responsabilidade dos municípios, ficando a cargo do Estado o armazenamento e distribuição do imunobiológicos. À União cabe a aquisição e envio aos estados.

Cadastro para vacinação

Para quem ainda não se cadastrou para a vacinação contra a Covid-19 no Saúde Digital, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), há mudança na documentação de registro.

O número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), documento de identificação do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), passa a ser exigido durante a inscrição. A numeração do Cadastro de Pessoa Física (CPF), antes obrigatória, torna-se opcional.

Após registro no sistema do Saúde Digital, o cidadão deve confirmar o cadastro através de link enviado para o email informado. Outra forma de confirmar cadastro é por telefone: 0800.275.1475. Também é possível utilizar atendente virtual em digital.saude.ce.gov.br.