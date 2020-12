Ceará passa dos 332 mil casos de Covid-19 e se aproxima da marca de 10 mil mortes pela doença

O Ceará contabiliza 332.462​ casos confirmados de Covid-19, segundo atualização feita às 13h59 desta quarta-feira (30), na plataforma IntegraSUS. Do número total de infectados pelo novo coronavírus, 268.415 estão recuperados e outros 9.984 não resistiram às complicações da doença pandêmica.

Conforme o levantamento, foram notificados 1.054.007 casos no Ceará e 37.745 considerados suspeitos ainda estão em investigação. A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) registra ainda que o número de exames para diagnóstico da Covid-19 chegou a 1.290.369.

Fortaleza continua sendo o município cearense com o maior volume de infectados. São 80.977 pessoas com teste positivo e 4.153 mortes. Na sequência aparecem Juazeiro do Norte, com 16.844 casos; Sobral (13.116), Maracanaú (8.613), Crato (8.495) e Caucaia (7.265).

Ainda segundo o IntegraSUS, a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) está em 62,59%. Já os leitos de enfermarias têm 36,9% com pacientes internados.

Legenda: Anvisa muda diretrizes para análise e aprovação do uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 Foto: Thiago Gadelha

