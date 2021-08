Caminhão tomba em cima de veículo de luxo no bairro José Walter, em Fortaleza

Um caminhão tombou sobre um veículo Range Rover no bairro José Walter, em Fortaleza, na manhã deste sábado (21). O acidente ocorreu no momento em que o motorista do veículo pesado tentava fazer uma conversão à esquerda e atingiu o carro de luxo. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o condutor trafegava na avenida H quando perdeu o controle por causa do peso do caminhão, que transportava entulhos.

O motorista não quis gravar entrevista, mas afirmou que o caminhão é de uma empresa agregada, responsável pela coleta de lixo.

Danos

A Range Rover atingida estava parada no acostamento. Informações dão conta de que o proprietário deixou o automóvel em uma oficina antes de viajar para o Interior do Estado.

No entanto, com a lotação do estabelecimento, os mecânicos teriam estacionado o veículo fora da oficina para dar lugar aos demais. A traseira do veículo ficou parcialmente danificada.