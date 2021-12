Caminhão da Luz percorre bairros de Fortaleza com músicas e enfeites de Natal

O Caminhão da Luz percorrerá bairros de Fortaleza a partir da noite desta quarta-feira (1º). Iluminado e decorado com as cores e enfeites de Natal, hoje o veículo sairá às 18h do Palácio da Abolição, no Meireles, em direção ao bairro Sapiranga.

O palco itinerante natalino leva a apresentação do Coral da Luz a bordo pelas ruas da Capital. O veículo fará o trajeto em velocidade reduzida para que o show seja apreciado das janelas das casas e sacadas dos apartamentos, mas sem paradas, para evitar aglomerações.

Na rota do veículo desta quarta estão: avenida Barão de Studart, rua Canuto de Aguiar, rua Osvaldo Cruz, avenida Padre Antônio Tomás, avenida Engenheiro Santana Júnior, avenida Washington Soares e avenida Edilson Brasil Soares.

Legenda: Caminhão da Luz seguirá o trajeto em velocidade reduzida para que o público possa apreciar as cores e os enfeites de Natal Foto: Divulgação/Ceará Natal de Luz

As vias já foram previamente aprovadas pela Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC). O percurso terá o apoio operacional de agentes do Via Livre, além de socorristas e policiamento.

Ceará Natal de Luz

A atividade integra a 25ª edição do Ceará Natal de Luz, que teve início no dia 25 de novembro e seguirá até o dia 23 com o lema "A Luz da esperança em você".

Serão feitas apresentações artístico-culturais on-line e presenciais com a presença de Chambinho do Acordeon, Vannick Belchior, Marcos Lessa, Waldonys e João Cláudio Moreno. Os artistas se apresentarão com as crianças do Coral da Luz nas sacadas do Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira, às 18h.